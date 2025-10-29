Embalse Protesta de Baraguá en Santiago de Cuba alcanza su mayor acumulado histórico de agua

Vídeos relacionados:
El huracán Melissa, aunque dejó destrucción a su paso por el oriente de Cuba, también provocó un hecho sin precedentes: el embalse Protesta de Baraguá, en Santiago de Cuba, alcanzó su mayor acumulado histórico de agua.
La ingeniera Katia Yamilka Alarcón Méndez, directora general de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, informó en Facebook que el embalse registró un nivel histórico de 100,50 metros, con un volumen embalsado de 390,806 millones de metros cúbicos.
Además, subrayó que también tiene un vertimiento de 6,629 metros cúbicos por segundo, mientras que el gasto de diseño del aliviadero es de 8,100 metros cúbicos por segundo.
La funcionaria señaló que este nivel representa el mayor acumulado registrado en la historia del embalse, construido para regular las aguas de la cuenca del Cauto y proteger zonas bajas del oriente del país.
Las lluvias torrenciales provocadas por el huracán Melissa incrementaron de manera acelerada el caudal, llevando la presa a su capacidad máxima.
En otra publicación, Alarcón Méndez informó que el embalse Parada, también en Santiago de Cuba, almacena actualmente 31,028 millones de metros cúbicos, lo que representa el 90,7 por ciento de su capacidad total, tras registrar 311 milímetros de lluvia en 24 horas.
La ingeniera recordó que esta presa, construida en 1985, solo había alcanzado niveles similares en dos ocasiones, la primera de ellas el 13 de octubre de 2007.
Las autoridades hidráulicas mantienen una vigilancia constante sobre los embalses de la región oriental, debido al riesgo de desbordamientos y la saturación de los suelos tras el paso del huracán Melissa, que ha dejado severas afectaciones en infraestructuras, cultivos y viviendas en varias provincias del oriente cubano.
Antes de la llegada de Melissa al oriente, el Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba activó un plan de emergencia ante el riesgo de desbordamiento de dos embalses y las intensas lluvias que se pronosticó traería el huracán, que en ese momento se aproximaba país como un poderoso sistema categoría 4.
