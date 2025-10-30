Anuncian medidas para restablecer transporte en Cuba tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Transporte de Cuba (MITRANS) informó este miércoles sobre los graves impactos del huracán Melissa en la infraestructura ferroviaria, aérea, vial y marítima del país, especialmente en el oriente cubano, y anunció medidas para restablecer gradualmente los servicios cuando las condiciones lo permitan.

En una actualización publicada por el ministro Eduardo Rodríguez Dávila en su perfil oficial de Facebook, el MITRANS explicó que se mantienen cancelados los servicios de trenes, ómnibus y vuelos hacia las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y Granma-Manzanillo, los territorios más afectados por el paso del huracán de categoría 3.

Servicios ferroviarios suspendidos

Los trenes nacionales y locales de pasajeros continúan suspendidos debido a daños en la infraestructura ferroviaria y a la necesidad de evaluar la seguridad de las vías. Según el comunicado, los trenes cancelados son:

29/10: Tren No. 17 (La Habana–Bayamo–Manzanillo) – Cancelado en La Habana.

29/10: Tren No. 12 (Santiago de Cuba–La Habana) – Cancelado por no tener su par.

30/10: Tren No. 13 (La Habana–Guantánamo) – Cancelado en La Habana.

30/10: Tren No. 16 (Holguín–La Habana) – Cancelado por no circular su par.

31/10: Tren No. 11 (La Habana–Santiago de Cuba) – Cancelado en La Habana.

31/10: Tren No. 18 (Manzanillo–Bayamo–La Habana) – Cancelado por no circular su par.

El MITRANS señaló que especialistas de la Unión de Ferrocarriles de Cuba realizan una revisión integral de las vías férreas para determinar las afectaciones y comenzar los trabajos de reparación y certificación de seguridad antes de reanudar el tránsito de trenes.

Ómnibus nacionales y servicios de VIAZUL

Los servicios nacionales de ómnibus, incluidos los de la empresa turística VIAZUL y los servicios de carga, se mantienen cancelados desde y hacia las provincias de Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

“Se procederá a chequear la infraestructura vial para determinar si es posible la circulación segura de los ómnibus. Mantendremos informada a la población sobre el restablecimiento de los servicios”, precisó el comunicado del MITRANS.

Vuelos nacionales e internacionales suspendidos

Los aeropuertos Antonio Maceo (Santiago de Cuba) y Frank País (Holguín) permanecen cerrados hasta nuevo aviso. Los vuelos nacionales e internacionales están suspendidos mientras se realizan evaluaciones técnicas en las pistas, torres de control y sistemas de navegación aérea.

“Las fuerzas especializadas del sistema de la aviación civil y del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba trabajan intensamente para restablecer las operaciones en el menor tiempo posible”, señaló Rodríguez Dávila.

Reanudación parcial del transporte marítimo

En contraste, el ministerio anunció que, ante el mejoramiento de las condiciones meteorológicas, se restablecerá a partir del 30 de octubre la transportación marítima de pasajeros en el triángulo Gerona–Batabanó–Cayo Largo del Sur.

Los pasajeros que no deseen viajar podrán recibir el 100% del reembolso del valor del boleto hasta 15 días después de la suspensión, mientras que quienes deseen reprogramar su viaje deben contactar con las oficinas de la empresa Viajero para coordinar nuevas fechas según la disponibilidad.

Infraestructura vial en fase de recuperación

El MITRANS informó que, en coordinación con el Centro Nacional de Vialidad y las estructuras provinciales, comenzó la evaluación de los daños en carreteras, puentes y autopistas del oriente cubano, muchas de las cuales quedaron afectadas por inundaciones y derrumbes.

“En la Fase Recuperativa, se establecerá una estrategia inmediata de reparación de las vías para permitir el restablecimiento de los diferentes servicios, garantizando la seguridad de los pasajeros y los medios de transporte”, agregó la nota oficial.

El transporte, bajo las órdenes de los Consejos de Defensa

Rodríguez Dávila aseguró que las empresas transportistas del país se mantienen bajo las órdenes de los Consejos de Defensa de las provincias afectadas, colaborando en el traslado de brigadas de rescate, recursos humanitarios y materiales de reconstrucción.

El MITRANS reiteró que la normalización de los servicios de transporte dependerá de la evolución del estado de las vías y de las condiciones meteorológicas en los territorios más golpeados por el huracán Melissa.