Le piden una recarga a Kenny Robert desde Cuba y así reaccionó: "¡Yo no trabajo en ETECSA!"

En Cuba pedir una recarga puede ser algo completamente común, pero en este caso se volvió viral. Eso fue exactamente lo que le pasó a un joven que le escribió al influencer Kenny Robert con una súplica que terminó en carcajada colectiva.

“Hola Kenny, crees que puedas ponerme una recarga. Sé que es una frescura de mi parte, asere, pero es una de las necesidades que tiene Cuba ahora mismo. No me subas ni nada, ni me hagas reels, que sería una vergüenza para mí, pero te lo voy a agradecer”, le escribió, con todo el respeto del mundo, como quien lanza una botella al mar con la esperanza de que llegue a Miami.

Spoiler: sí lo subieron… y sí hubo reel.

Fiel a su estilo, Kenny, interpretando a su irreverente personaje Jessica, no dejó pasar la oportunidad y respondió con uno de sus clásicos estallidos que ya son marca registrada en redes.

“¿Yo soy tía tuya? No. ¿Yo soy mamá tuya? No. ¿Yo soy abuela tuya? No. Yo no voy a poner ni ping*. ¿Tú me ves cara a mí de qué, T-Mobile, ETECSA?”, lanzó, visiblemente indignada su Jessica interior.

“No sé qué pasa que la gente de allá me pide recarga todo el tiempo. ¡Yo no trabajo en ETECSA!”, remató con drama y sorna.

Lo más leído hoy:

Pero la historia no quedó ahí. El joven protagonista del mensaje, al ver que se hizo viral, no tardó en reaccionar desde los comentarios del propio post de Kenny.

“Noooo, ahora yo sí sé que acabo de cometer el peor error. Ño, qué fula, asere”, escribió, dejando claro que ya no necesita recarga… porque ahora lo que le hace falta es un hueco para esconderse.

El video ha generado miles de reacciones y risas entre los seguidores de Kenny, que no perdonan ni una y ya piden que la próxima recarga venga con combo de memes incluido: “En vez de pedir un combo”; “Dime si todavía te sigue”; “Ay pequeño cómo se te ocurre”; “Pero pequeño y dulce bailarín que ya se le hizo un escaneo a tu perfil cómo se atreve”; “Kenny ponme una recarga y mándame un zelle”; “Mi amor pero solo a ti se te ocurre”.