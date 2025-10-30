Bienestar Animal Cuba se ofrece para canalizar ayuda humanitaria de EE.UU. al oriente cubano

Vídeos relacionados:

La organización independiente Bienestar Animal Cuba (BAC) ofreció este jueves su colaboración formal al Gobierno de Estados Unidos para canalizar y distribuir ayuda humanitaria destinada a los damnificados del oriente cubano tras el paso del huracán Melissa.

En un comunicado oficial publicado en Facebook, BAC expresó que su propuesta responde al llamado público del Departamento de Estado norteamericano, que invitó a organizaciones cubanas a participar en la orientación y distribución de la asistencia sin intermediarios del régimen de La Habana.

BAC

“No actuamos por iniciativa aislada, sino en cumplimiento de ese llamado”, señaló la agrupación, recordando que su labor “no es política, sino humanitaria”.

La organización aclaró que su objetivo es garantizar que la ayuda llegue a las personas que dedican su vida al rescate y cuidado de animales, muchas de las cuales perdieron bienes materiales y espacios de trabajo durante la catástrofe.

“No se trata de ayuda para los animales, sino para los seres humanos que los protegen”, subrayó BAC.

El comunicado también convoca a refugios, cuidadores y grupos de protección animal del oriente del país a enviar información sobre los daños sufridos, con el fin de crear un registro verificable de beneficiarios.

“Actuaremos con total transparencia, ética y responsabilidad. No buscamos protagonismo, sino justicia y orden en la entrega de la ayuda”, enfatizó la organización.

El ofrecimiento de BAC ocurre tras el anuncio del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien informó que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano sin intermediarios del régimen.

Rubio explicó que la asistencia se entregará “directamente o a través de socios locales que puedan distribuirla con mayor eficacia a quienes la necesitan”.

En un comunicado posterior, el Departamento de Estado precisó que la legislación estadounidense contempla exenciones para las donaciones privadas de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad en situaciones de desastre.