Bienestar Animal Cuba se ofrece para canalizar ayuda humanitaria de EE.UU. al oriente cubano

Vídeos relacionados:
La organización independiente Bienestar Animal Cuba (BAC) ofreció este jueves su colaboración formal al Gobierno de Estados Unidos para canalizar y distribuir ayuda humanitaria destinada a los damnificados del oriente cubano tras el paso del huracán Melissa.
En un comunicado oficial publicado en Facebook, BAC expresó que su propuesta responde al llamado público del Departamento de Estado norteamericano, que invitó a organizaciones cubanas a participar en la orientación y distribución de la asistencia sin intermediarios del régimen de La Habana.
“No actuamos por iniciativa aislada, sino en cumplimiento de ese llamado”, señaló la agrupación, recordando que su labor “no es política, sino humanitaria”.
La organización aclaró que su objetivo es garantizar que la ayuda llegue a las personas que dedican su vida al rescate y cuidado de animales, muchas de las cuales perdieron bienes materiales y espacios de trabajo durante la catástrofe.
“No se trata de ayuda para los animales, sino para los seres humanos que los protegen”, subrayó BAC.
Lo más leído hoy:
El comunicado también convoca a refugios, cuidadores y grupos de protección animal del oriente del país a enviar información sobre los daños sufridos, con el fin de crear un registro verificable de beneficiarios.
“Actuaremos con total transparencia, ética y responsabilidad. No buscamos protagonismo, sino justicia y orden en la entrega de la ayuda”, enfatizó la organización.
El ofrecimiento de BAC ocurre tras el anuncio del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien informó que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano sin intermediarios del régimen.
Rubio explicó que la asistencia se entregará “directamente o a través de socios locales que puedan distribuirla con mayor eficacia a quienes la necesitan”.
En un comunicado posterior, el Departamento de Estado precisó que la legislación estadounidense contempla exenciones para las donaciones privadas de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad en situaciones de desastre.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria y el bienestar animal en Cuba tras el huracán Melissa
¿Qué papel desempeña Bienestar Animal Cuba (BAC) en la ayuda humanitaria a los damnificados por el huracán Melissa?
Bienestar Animal Cuba (BAC) se ha ofrecido a canalizar y distribuir la ayuda humanitaria de EE.UU. destinada a los damnificados en el oriente cubano. La organización busca asegurar que la asistencia llegue a las personas que cuidan de los animales y que han perdido bienes durante el desastre.
¿Cómo planea Estados Unidos entregar la ayuda humanitaria a Cuba sin intermediarios del régimen?
Según el secretario de Estado Marco Rubio, Estados Unidos está preparado para ofrecer ayuda humanitaria inmediata directamente o a través de socios locales que puedan distribuirla de manera más eficaz. La asistencia incluiría alimentos, medicinas y otros suministros básicos.
¿Cuál ha sido la reacción del gobierno cubano ante el ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos?
Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial sobre el ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, mencionó que están en contacto con el Departamento de Estado y a la espera de precisiones.
¿Qué iniciativas se han lanzado para proteger a los animales durante el huracán Melissa?
La organización SALBA ofrece apoyo económico a quienes acojan temporalmente a mascotas durante el huracán. Ofrecen 3,000 pesos cubanos por cada animal acogido durante tres días para proteger a los animales sin hogar en Santiago de Cuba.
¿Cómo pueden los ciudadanos contribuir a la ayuda tras el huracán Melissa?
Los ciudadanos pueden contribuir a través de donaciones de alimentos, ropa, medicinas y productos básicos. La campaña solidaria "Dar es dar" está recolectando ayuda para enviar a las provincias más afectadas. Además, Bienestar Animal Cuba invita a refugios y cuidadores a reportar daños para crear un registro de beneficiarios.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.