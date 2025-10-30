UNICEF prepara donativos y apoyo humanitario para familias afectadas por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Ante la devastación provocada por el huracán Melissa en el oriente de Cuba, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) anunció que activó su plan de respuesta humanitaria para apoyar a las familias más afectadas, especialmente a niñas, niños y adolescentes.

La organización internacional confirmó que ya dispone de suministros en el país para atender las necesidades más urgentes de la población damnificada.

El paso del huracán Melissa, que tocó tierra en la madrugada del miércoles con categoría 3, dejó un saldo de destrucción masiva en las provincias orientales de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

Varias comunidades se encuentran incomunicadas, miles de viviendas resultaron dañadas y los servicios básicos como el agua potable, la electricidad y las comunicaciones colapsaron en extensas zonas rurales y urbanas. El régimen no ha publicado la estimación total de los daños.

Desde su sede en La Habana, UNICEF Cuba informó que ha puesto en marcha su plan de respuesta para emergencias con el objetivo de garantizar la protección y el bienestar de la infancia y sus familias en los territorios más golpeados por el ciclón.

“Cada hora de preparación cuenta cuando se trata de proteger a la infancia”, afirmó Alejandra Trossero, representante de UNICEF en Cuba.

Lo más leído hoy:

“Nuestro compromiso es apoyar los esfuerzos de las autoridades nacionales y locales para que las niñas, niños y adolescentes estén seguros, acompañados y con acceso a servicios esenciales antes, durante y después del paso del huracán Melissa”, señala el comunicado.

UNICEF detalló que ya se encuentran preposicionados en el país suministros humanitarios para atender las necesidades inmediatas de las familias damnificadas.

En la provincia de Las Tunas se almacenan 1.300 kits de higiene familiar, suficientes para beneficiar a más de 6.500 personas en centros de evacuación.

Además, la organización dispone de dos plantas potabilizadoras portátiles ubicadas en almacenes del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en Villa Clara y Holguín, listas para restablecer el acceso al agua potable en las comunidades donde el servicio quedó interrumpido por las inundaciones y la destrucción de redes hidráulicas.

Como parte de su labor humanitaria, UNICEF priorizará la atención integral a los menores afectados. Se han preparado 213 kits de recreación para más de 20.000 niñas, niños y adolescentes, además de 80 kits de materiales escolares y 209 kits de primera infancia para más de 10.000 niños menores de cinco años.

También se han destinado 1.900 láminas de techo y 5.000 m² de mantas impermeables para la rehabilitación de escuelas y espacios educativos, con el fin de garantizar un retorno seguro a clases en las zonas afectadas, subrayó.

El impacto de Melissa ha sido especialmente severo en Palma Soriano, Baire, Urbano Noris y Niceto Pérez, donde los vientos y las inundaciones causaron estragos en viviendas, cultivos e infraestructuras básicas. UNICEF coordina con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y la Defensa Civil para distribuir los recursos disponibles y atender a las familias evacuadas.

La agencia destacó que su apoyo se concentrará en tres ejes principales: restablecimiento del suministro de agua potable y saneamiento básico en comunidades afectadas; rehabilitación de servicios de salud materno-infantil y entrega de medicamentos e insumos médicos esenciales; y atención psicoemocional y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en centros de evacuación.

Tras el paso de Melissa, el panorama en el oriente cubano es desolador. En Palma Soriano y Baire, los techos volaron, cientos de viviendas quedaron destruidas y los árboles fueron arrancados de raíz.

En Guantánamo, los ríos desbordados arrasaron puentes y caminos rurales, mientras en Holguín decenas de comunidades permanecen aisladas sin electricidad ni agua.

Las autoridades de la Defensa Civil han declarado la región en fase recuperativa y han solicitado la cooperación internacional para atender la emergencia humanitaria que afecta a miles de familias.

Países como Estados Unidos y Alemania ya han dispuesto ayuda humanitaria para la isla.