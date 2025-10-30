“Mi abuela no tiene dónde dormir”: el pedido de ayuda de la influencer cubana Yaya Panoramix tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
La influencer cubana Yaya Panoramix (Dayana Figueroa) compartió en redes sociales un emotivo y desesperado mensaje tras los estragos causados a su vivienda por el huracán Melissa en el oriente de Cuba.
En su publicación en Facebook, pidió ayuda urgente para su abuela de 78 años, quien se ha quedado sin techo ni pertenencias. “No voy a publicar los vídeos y las fotos de mi casa por respeto a mi familia. No voy a dejar que vean a Fefa (Dios en bata de casa) llorando sin consuelo su casita, sus cuatro tarequitos, las fotos, mis diplomas de niña, los recuerdos de una vida… por pudor hacia ella”, escribió.
La joven describió a su abuela como “una señora decente, de 78 años, que me crió, que me calentaba pañitos cuando me dolían las rodillas, una mujer que me ama y a la que amo profundamente”.
“Necesito ayuda, mi abuela no tiene dónde dormir”
Yaya explicó que las imágenes del desastre son terribles, pero decidió no compartirlas para preservar la dignidad de su familia.
Su mensaje, cargado de impotencia, se ha viralizado entre usuarios que se solidarizan con su situación y con la de miles de familias que han perdido todo tras el paso del huracán.
Lo más leído hoy:
“Necesito ayuda. Mi abuela no tiene dónde dormir. Si alguien está vendiendo colchones, por favor que me contacte lo antes posible. Un privado. Me niego a pagárselo al mismo que se los arruinó”, escribió, en referencia al deterioro provocado por las inundaciones y la falta de apoyo estatal.
En su publicación, incluyó una foto antigua junto a su abuela “en tiempos más felices”, una imagen que resume el amor, la pérdida y la memoria de una vida entera.
Melissa deja un país en ruinas y familias sin refugio
El caso de Yaya Panoramix no es aislado. Miles de cubanos del oriente del país enfrentan situaciones similares, con viviendas colapsadas, techos arrancados y pertenencias destruidas.
A pesar de los llamados de ayuda y las campañas solidarias que han surgido desde dentro y fuera de la isla, el gobierno no ha garantizado refugios ni recursos suficientes para los damnificados.
Las redes sociales se han convertido en el único canal para pedir auxilio, denunciar y buscar solidaridad, ante un Estado ausente y una catástrofe que ha dejado una profunda herida emocional y material en la población.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y su impacto en Cuba
¿Cómo ha impactado el huracán Melissa en el oriente de Cuba?
El huracán Melissa ha dejado una estela de destrucción en el oriente cubano, afectando gravemente a provincias como Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Granma y Las Tunas. Miles de viviendas han sido destruidas, familias han perdido todas sus pertenencias y la infraestructura ha sufrido daños significativos. En lugares como Cayo Granma y Contramaestre, el impacto ha sido devastador, con casas completamente derrumbadas y comunidades enteras bajo el agua y el lodo.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante el huracán Melissa?
A pesar de los llamados de ayuda y las campañas solidarias desde dentro y fuera de la isla, el gobierno cubano no ha garantizado refugios ni recursos suficientes para los damnificados. La población ha denunciado la falta de respuesta inmediata, la ausencia de electricidad y las dificultades para comunicarse con las zonas más afectadas. Las redes sociales se han convertido en el único canal para buscar auxilio y denunciar la falta de apoyo estatal.
¿Cómo han reaccionado los cubanos ante la devastación causada por el huracán Melissa?
Los cubanos han mostrado una fuerte solidaridad ante la catástrofe, compartiendo en redes sociales sus experiencias, pidiendo ayuda y ofreciendo apoyo a los más afectados. A pesar de la falta de recursos y la precariedad, muchos han encontrado en la comunidad y en las plataformas digitales el espacio para visibilizar sus necesidades y coordinar acciones de ayuda mutua.
¿Qué dificultades enfrentan las familias cubanas tras el paso del huracán Melissa?
Las familias cubanas enfrentan dificultades extremas tras el paso del huracán, como la pérdida de sus hogares, la falta de alimentos, agua potable y servicios básicos como electricidad e internet. Además, muchas personas tienen que lidiar con la devastación emocional de haber perdido sus pertenencias y recuerdos. La situación se agrava por la falta de respuesta estatal y la precariedad del sistema asistencial del país.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.