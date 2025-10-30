“Mi abuela no tiene dónde dormir”: el pedido de ayuda de la influencer cubana Yaya Panoramix tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La influencer cubana Yaya Panoramix (Dayana Figueroa) compartió en redes sociales un emotivo y desesperado mensaje tras los estragos causados a su vivienda por el huracán Melissa en el oriente de Cuba.

En su publicación en Facebook, pidió ayuda urgente para su abuela de 78 años, quien se ha quedado sin techo ni pertenencias. “No voy a publicar los vídeos y las fotos de mi casa por respeto a mi familia. No voy a dejar que vean a Fefa (Dios en bata de casa) llorando sin consuelo su casita, sus cuatro tarequitos, las fotos, mis diplomas de niña, los recuerdos de una vida… por pudor hacia ella”, escribió.

Publicación de Facebook/Focotown con Yaya Panoramix

La joven describió a su abuela como “una señora decente, de 78 años, que me crió, que me calentaba pañitos cuando me dolían las rodillas, una mujer que me ama y a la que amo profundamente”.

“Necesito ayuda, mi abuela no tiene dónde dormir”

Yaya explicó que las imágenes del desastre son terribles, pero decidió no compartirlas para preservar la dignidad de su familia.

Su mensaje, cargado de impotencia, se ha viralizado entre usuarios que se solidarizan con su situación y con la de miles de familias que han perdido todo tras el paso del huracán.

“Necesito ayuda. Mi abuela no tiene dónde dormir. Si alguien está vendiendo colchones, por favor que me contacte lo antes posible. Un privado. Me niego a pagárselo al mismo que se los arruinó”, escribió, en referencia al deterioro provocado por las inundaciones y la falta de apoyo estatal.

En su publicación, incluyó una foto antigua junto a su abuela “en tiempos más felices”, una imagen que resume el amor, la pérdida y la memoria de una vida entera.

Melissa deja un país en ruinas y familias sin refugio

El caso de Yaya Panoramix no es aislado. Miles de cubanos del oriente del país enfrentan situaciones similares, con viviendas colapsadas, techos arrancados y pertenencias destruidas.

A pesar de los llamados de ayuda y las campañas solidarias que han surgido desde dentro y fuera de la isla, el gobierno no ha garantizado refugios ni recursos suficientes para los damnificados.

Las redes sociales se han convertido en el único canal para pedir auxilio, denunciar y buscar solidaridad, ante un Estado ausente y una catástrofe que ha dejado una profunda herida emocional y material en la población.