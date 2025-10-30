Venezuela envía 26 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Melissa

Un avión de la aerolínea venezolana Conviasa carga parte de las 26 toneladas de ayuda humanitaria enviadas a Cuba.

El gobierno de Venezuela envió este jueves más de 46 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica, en un gesto de solidaridad regional tras los devastadores efectos del huracán Melissa, que dejó pérdidas humanas y graves daños en el Caribe.

Del total, 26 toneladas fueron destinadas a la isla y otras 20 a Jamaica, según confirmaron el canciller venezolano Yván Gil y medios estatales como Fuser News y VTV.

El cargamento, trasladado por la aerolínea Conviasa desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, incluye alimentos, insumos médicos y materiales de construcción para atender la emergencia en las zonas más afectadas.

El envío, precisó Gil, coincide con el 25º aniversario del Acuerdo Integral de Cooperación Cuba–Venezuela, una alianza impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro que, según el canciller, “fue la semilla de lo que hoy es el ALBA, un proyecto latinoamericano que va más allá del comercio y se sustenta en la solidaridad de nuestros pueblos”.

Acompañado del viceministro para el Caribe, Raúl Li Causi, y del embajador de Cuba en Caracas, Jorge Luis Mayo, el funcionario subrayó que en los próximos días saldrá un barco con más de 3,000 toneladas adicionales de ayuda rumbo a la isla.

Desde La Habana, la Cancillería cubana agradeció públicamente el envío y lo calificó como “una nueva muestra de hermandad entre dos pueblos que comparten historia y resistencia”.

Desconfianza y reclamos de transparencia

Sin embargo, el contexto en Cuba es más complejo. Aunque la llegada de ayuda internacional genera alivio, crece el escepticismo entre los ciudadanos sobre la forma en que el gobierno gestiona estos recursos.

En días recientes, Alemania y Noruega también anunciaron donaciones por 330,000 y 400,000 dólares respectivamente, canalizadas a través del Fondo de Emergencias de la ONU (CERF), mientras Estados Unidos ofreció enviar asistencia “directamente al pueblo cubano, sin intermediarios del régimen”.

Pese a esos gestos, muchos cubanos han expresado su desconfianza hacia la distribución estatal, recordando episodios anteriores donde donaciones internacionales no llegaron a los damnificados o fueron revendidas en tiendas oficiales.

“Que la ayuda llegue al pueblo, no al gobierno”, fue el reclamo más repetido en redes sociales tras conocerse los nuevos envíos.

Sociedad civil frente a las trabas oficiales

Mientras el gobierno abre cuentas bancarias para recibir donaciones en pesos cubanos, proyectos independientes como “Dar es dar”, impulsado por activistas dentro de la isla, han lanzado campañas para recolectar alimentos, ropa y medicinas destinados a las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

Sin embargo, estas iniciativas enfrentan obstáculos burocráticos y vigilancia estatal, lo que dificulta la entrega directa de ayuda a las comunidades más golpeadas por el huracán.

El contraste entre la solidaridad internacional y la realidad interna refleja un viejo dilema cubano, en el que la poca transparencia gubernamental en el manejo de la ayuda hace percibir que no siempre llega a quienes más la necesitan.

A medida que continúan los envíos de apoyo desde distintos países, la población reclama transparencia y acceso real a los recursos, en un momento en que el oriente del país sigue devastado por las lluvias, los apagones y la pérdida de viviendas provocadas por Melissa.