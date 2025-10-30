Cubanos lanzan campaña solidaria para ayudar a las víctimas del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Ante la devastación que ha dejado el huracán Melissa en el oriente de Cuba, el proyecto comunitario “Dar es dar” inició este miércoles una campaña solidaria de recolección de ayuda destinada a las comunidades afectadas por el paso del ciclón.
La activista Mabel Cuesta convocó en Facebook a donar alimentos, ropa, medicinas y productos básicos que serán enviados hacia las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, donde miles de familias lo han perdido todo.
“Recaudación de ayudas en la Ciudad de La Habana para mandar a las zonas afectadas en el Oriente del país… Comparte y si puedes, ayuda”, reza el mensaje que circula en redes sociales.
Iniciativa ciudadana ante el vacío estatal
La campaña refleja el espíritu solidario de la población en medio de la crisis y contrasta con la lentitud y el silencio oficial.
En un contexto de apagones, desabastecimiento y colapso de los servicios básicos, los ciudadanos han optado por autogestionar la ayuda humanitaria, sorteando las limitaciones impuestas por el control estatal sobre la distribución de donaciones.
Solidaridad dentro y fuera de la isla
Según los promotores, en las próximas horas y días se anunciarán otras iniciativas desde el extranjero para canalizar apoyo material y financiero desde la diáspora cubana.
Decenas de usuarios en redes sociales —tanto en Cuba como en el exterior— han mostrado disposición a enviar insumos o recaudar fondos para las zonas más afectadas.
“Manténganse atentos”, insisten los organizadores, destacando que cada pequeño aporte puede salvar vidas en medio de la tragedia humanitaria que enfrenta el oriente del país.
El huracán Melissa ha dejado un panorama crítico en el oriente del país, con cortes eléctricos, daños en infraestructuras y comunidades aisladas, lo que agrava las dificultades de comunicación y el trabajo de los equipos de rescate y recuperación en las zonas más afectadas.
Preguntas frecuentes sobre la campaña solidaria para las víctimas del huracán Melissa en Cuba
¿Qué es la campaña "Dar es dar" y cuál es su objetivo?
La campaña "Dar es dar" es una iniciativa comunitaria que busca recolectar ayuda para las comunidades afectadas por el huracán Melissa en el oriente de Cuba. La activista Mabel Cuesta ha convocado a las personas a donar alimentos, ropa, medicinas y productos básicos para las provincias más afectadas, como Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.
¿Cómo ha sido la respuesta estatal ante el huracán Melissa en Cuba?
El gobierno cubano ha sido criticado por su lenta respuesta y falta de acción efectiva ante el huracán Melissa. Aunque se han abierto cuentas para donaciones y se han emitido indicaciones por parte de la Defensa Civil, los ciudadanos enfrentan apagones, desabastecimiento y desinformación, lo que ha llevado a la población a autogestionar la ayuda humanitaria. La desconfianza en la gestión estatal ha impulsado iniciativas ciudadanas independientes.
¿Cuál es el papel de la diáspora cubana y de organizaciones internacionales en la ayuda a Cuba?
La diáspora cubana y organizaciones internacionales como el PNUD están desempeñando un papel crucial en la canalización de apoyo material y financiero hacia las zonas afectadas por el huracán Melissa. Se están organizando iniciativas para enviar insumos desde el extranjero y apoyar la recuperación en las provincias más devastadas. La cooperación entre actores internacionales y locales es vital para enfrentar la crisis humanitaria en Cuba.
¿Qué desafíos enfrentan las comunidades cubanas tras el paso del huracán Melissa?
Las comunidades en el oriente de Cuba enfrentan graves apagones, escasez de alimentos y agua, y dificultades de comunicación tras el paso del huracán Melissa. Estos problemas se ven agravados por la falta de respuesta efectiva de las autoridades y el colapso de los servicios básicos. La población está recurriendo a la solidaridad y autogestión para sobrevivir y apoyar a los más afectados.
