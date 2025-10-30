Cubanos lanzan campaña solidaria para ayudar a las víctimas del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Ante la devastación que ha dejado el huracán Melissa en el oriente de Cuba, el proyecto comunitario “Dar es dar” inició este miércoles una campaña solidaria de recolección de ayuda destinada a las comunidades afectadas por el paso del ciclón.

La activista Mabel Cuesta convocó en Facebook a donar alimentos, ropa, medicinas y productos básicos que serán enviados hacia las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, donde miles de familias lo han perdido todo.

Publicación de Facebook/Mabel Cuesta

“Recaudación de ayudas en la Ciudad de La Habana para mandar a las zonas afectadas en el Oriente del país… Comparte y si puedes, ayuda”, reza el mensaje que circula en redes sociales.

Iniciativa ciudadana ante el vacío estatal

La campaña refleja el espíritu solidario de la población en medio de la crisis y contrasta con la lentitud y el silencio oficial.

Captura de pantalla/Facebook

En un contexto de apagones, desabastecimiento y colapso de los servicios básicos, los ciudadanos han optado por autogestionar la ayuda humanitaria, sorteando las limitaciones impuestas por el control estatal sobre la distribución de donaciones.

Solidaridad dentro y fuera de la isla

Según los promotores, en las próximas horas y días se anunciarán otras iniciativas desde el extranjero para canalizar apoyo material y financiero desde la diáspora cubana.

Decenas de usuarios en redes sociales —tanto en Cuba como en el exterior— han mostrado disposición a enviar insumos o recaudar fondos para las zonas más afectadas.

“Manténganse atentos”, insisten los organizadores, destacando que cada pequeño aporte puede salvar vidas en medio de la tragedia humanitaria que enfrenta el oriente del país.

El huracán Melissa ha dejado un panorama crítico en el oriente del país, con cortes eléctricos, daños en infraestructuras y comunidades aisladas, lo que agrava las dificultades de comunicación y el trabajo de los equipos de rescate y recuperación en las zonas más afectadas.