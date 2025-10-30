Cubanos lanzan campaña solidaria para ayudar a las víctimas del huracán Melissa

El proyecto "Dar es dar" lidera una campaña en Cuba para ayudar a las víctimas del huracán Melissa, ante la falta de respuestas del gobierno. Se recolectan donaciones para las provincias más afectadas.

Miércoles, 29 Octubre, 2025 - 21:53

Donaciones en Cuba (Imagen de referencia) © Facebook/Mabel Cuesta
Donaciones en Cuba (Imagen de referencia) Foto © Facebook/Mabel Cuesta

Vídeos relacionados:

Ante la devastación que ha dejado el huracán Melissa en el oriente de Cuba, el proyecto comunitario “Dar es dar” inició este miércoles una campaña solidaria de recolección de ayuda destinada a las comunidades afectadas por el paso del ciclón.

La activista Mabel Cuesta convocó en Facebook a donar alimentos, ropa, medicinas y productos básicos que serán enviados hacia las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, donde miles de familias lo han perdido todo.

Publicación de Facebook/Mabel Cuesta

“Recaudación de ayudas en la Ciudad de La Habana para mandar a las zonas afectadas en el Oriente del país… Comparte y si puedes, ayuda”, reza el mensaje que circula en redes sociales.

Iniciativa ciudadana ante el vacío estatal

La campaña refleja el espíritu solidario de la población en medio de la crisis y contrasta con la lentitud y el silencio oficial.

Captura de pantalla/Facebook

Lo más leído hoy:

En un contexto de apagones, desabastecimiento y colapso de los servicios básicos, los ciudadanos han optado por autogestionar la ayuda humanitaria, sorteando las limitaciones impuestas por el control estatal sobre la distribución de donaciones.

Solidaridad dentro y fuera de la isla

Según los promotores, en las próximas horas y días se anunciarán otras iniciativas desde el extranjero para canalizar apoyo material y financiero desde la diáspora cubana.

Decenas de usuarios en redes sociales —tanto en Cuba como en el exterior— han mostrado disposición a enviar insumos o recaudar fondos para las zonas más afectadas.

“Manténganse atentos”, insisten los organizadores, destacando que cada pequeño aporte puede salvar vidas en medio de la tragedia humanitaria que enfrenta el oriente del país.

El huracán Melissa ha dejado un panorama crítico en el oriente del país, con cortes eléctricos, daños en infraestructuras y comunidades aisladas, lo que agrava las dificultades de comunicación y el trabajo de los equipos de rescate y recuperación en las zonas más afectadas.

Preguntas frecuentes sobre la campaña solidaria para las víctimas del huracán Melissa en Cuba

¿Qué es la campaña "Dar es dar" y cuál es su objetivo?

La campaña "Dar es dar" es una iniciativa comunitaria que busca recolectar ayuda para las comunidades afectadas por el huracán Melissa en el oriente de Cuba. La activista Mabel Cuesta ha convocado a las personas a donar alimentos, ropa, medicinas y productos básicos para las provincias más afectadas, como Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

¿Cómo ha sido la respuesta estatal ante el huracán Melissa en Cuba?

El gobierno cubano ha sido criticado por su lenta respuesta y falta de acción efectiva ante el huracán Melissa. Aunque se han abierto cuentas para donaciones y se han emitido indicaciones por parte de la Defensa Civil, los ciudadanos enfrentan apagones, desabastecimiento y desinformación, lo que ha llevado a la población a autogestionar la ayuda humanitaria. La desconfianza en la gestión estatal ha impulsado iniciativas ciudadanas independientes.

¿Cuál es el papel de la diáspora cubana y de organizaciones internacionales en la ayuda a Cuba?

La diáspora cubana y organizaciones internacionales como el PNUD están desempeñando un papel crucial en la canalización de apoyo material y financiero hacia las zonas afectadas por el huracán Melissa. Se están organizando iniciativas para enviar insumos desde el extranjero y apoyar la recuperación en las provincias más devastadas. La cooperación entre actores internacionales y locales es vital para enfrentar la crisis humanitaria en Cuba.

¿Qué desafíos enfrentan las comunidades cubanas tras el paso del huracán Melissa?

Las comunidades en el oriente de Cuba enfrentan graves apagones, escasez de alimentos y agua, y dificultades de comunicación tras el paso del huracán Melissa. Estos problemas se ven agravados por la falta de respuesta efectiva de las autoridades y el colapso de los servicios básicos. La población está recurriendo a la solidaridad y autogestión para sobrevivir y apoyar a los más afectados.

COMENTAR

Archivado en:

Huracán Melissa
donativo
Noticias de Cuba
Oriente de Cuba
Santiago de Cuba
Holguín
Granma
Guantánamo
Comida
alimentos
Ayuda
Ayuda a cubanos
Ayuda Humanitaria
Noticias en 2025
Noticias en Octubre del 2025
Noticias del Miércoles, 29 de Octubre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada