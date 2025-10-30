Cubanos reaccionan al ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. tras el paso devastador del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Decenas de cubanos han reaccionado al anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró anunció este miércoles que Washington está preparado para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano afectado por el huracán Melissa, que dejó un rastro de destrucción en el oriente del país.

La noticia fue recibida con esperanza y emoción por miles de cubanos dentro y fuera de la isla, quienes exigieron que la ayuda llegue directamente a las manos del pueblo y no pase por las estructuras del régimen.

En un comunicado oficial replicado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Rubio afirmó que la asistencia “estará dirigida directamente al pueblo cubano, y no al régimen”, destacando que el objetivo es respaldar a las familias damnificadas que enfrentan pérdidas materiales, inundaciones y cortes de comunicación tras el paso del huracán.

El gesto marca un cambio de tono diplomático tras los primeros anuncios de ayuda de Washington hacia Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, países también afectados por Melissa, sin que en un inicio se mencionara a Cuba.

El huracán Melissa, que impactó con vientos de hasta 195 kilómetros por hora, devastó el oriente de Cuba, especialmente las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

Miles de viviendas fueron destruidas o seriamente dañadas, mientras decenas de comunidades permanecen incomunicadas, sin electricidad ni agua potable.

En redes sociales, los comentarios de agradecimiento y esperanza se mezclaron con la desconfianza hacia las autoridades del régimen, a las que muchos acusan de desviar o retener donativos internacionales en anteriores emergencias.

El líder opositor José Daniel Ferrer agradeció la solidaridad del gobierno estadounidense con los afectados, a través de un post en su cuenta de X.

“Este sí es un verdadero gesto de humanidad”, escribió una usuaria en Facebook, en una publicación de CiberCuba que supera los 2,200 comentarios.

“Veremos si el gobierno la acepta. A ellos esas ayudas que no pasan por sus manos no les convienen”, comentó otra.

“Que sea la ayuda directo al pueblo, porque si se la dan a la dictadura esa se la cogen ellos y la venden también en dólares. Que Cuba permita que se la den directo al pueblo”, escribió un tercer internauta.

Otros usuarios fueron más enfáticos al señalar la necesidad de dejar de lado las diferencias políticas ante la magnitud de la tragedia. “No es momento de política, es momento de tocarse el corazón y pensar en las miles de familias que quedaron sin nada”, dijo Bendi Gómez. “Que se acepte esa ayuda, porque el pueblo está sufriendo y sin recursos”, añadió.

“Seguro como es directa para el pueblo el gobierno la va a rechazar, y ahí es cuando el pueblo tiene que tomar las calles y exigir que se acepte”, subrayó un comentarista.

La ayuda propuesta por Estados Unidos incluiría alimentos, medicinas, equipos de rescate y suministros básicos para los damnificados.

Según fuentes diplomáticas citadas por Reuters, la propuesta contempla el envío de paquetes de asistencia a través de organizaciones internacionales y ONG con presencia en la isla, lo que garantizaría que los recursos lleguen directamente a los más necesitados.

Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial sobre el ofrecimiento de Washington. En crisis anteriores, como los huracanes Ian y Elsa, La Habana rechazó la ayuda estadounidense alegando que “no se necesitaba asistencia extranjera condicionada políticamente”.