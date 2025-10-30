Vecinos de Songo-La Maya totalmente incomunicados: Colapsa puente tras lluvias del huracán Melissa

Vecinos de Songo-La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, permanecen completamente incomunicados tras el colapso total del puente de Baltony (Los Reynaldo), arrasado por las intensas lluvias y crecidas de ríos provocadas por el huracán Melissa, que ha dejado un panorama desolador en el oriente cubano.
El periodista oficialista Miguel Reyes (Miguel Noticias) compartió en Facebook el testimonio de una residente que denunció el aislamiento absoluto del poblado.
"Nuestro pueblo está incomunicado totalmente. El puente que une a Baltony con el municipio quedó destruido totalmente", escribió la mujer.
El mensaje, acompañado de un video que muestra la magnitud del desastre, refleja la desesperación de decenas de familias que quedaron atrapadas sin vías de acceso ni comunicación.
La estructura, que servía de conexión vital entre las comunidades rurales y el centro urbano de Songo-La Maya, no resistió el impacto del agua desbordada, tras años de abandono y falta de mantenimiento adecuado.
Los comentarios en el post reflejan la frustración generalizada.
"A saber Dios cuándo este gobierno les brindará ayuda", escribió una cubana desde La Habana. "Los veo a nado, porque el gobierno tarde los va a ayudar", ironizó una residente en Miami.
La indignación también se hizo visible en la denuncia de otro usuario: "Tantos militares que hay en Cuba tocándose los brazos, que vayan ahí y hagan un puente provisional mientras baja el nivel del agua".
Las fuertes corrientes provocadas por el desbordamiento del río arrasaron con lo poco que quedaba del puente, dejando tras de sí una estampa de aislamiento, pérdidas materiales y desamparo.
Comunidades bajo el agua
El colapso del puente de Baltony no es un hecho aislado.
En la vecina provincia de Guantánamo, los poblados Guaibanó y El Corojo, en el municipio San Antonio del Sur, también quedaron aislados por la crecida de los ríos, según un reporte de la misma fuente.
Además, la crecida del río Sabanalamar impide el paso hacia Macambo, dejando a más comunidades rurales totalmente aisladas.
Mientras las autoridades locales aseguran que brigadas técnicas intervendrán cuando bajen las aguas, los pobladores enfrentan solos la emergencia, sin alimentos, sin transporte, sin atención médica y sin noticias de cuándo recibirán ayuda.
El costo del abandono
La tragedia en Songo-La Maya es el resultado directo de décadas de desinversión en infraestructura y negligencia estatal.
Ahora, las familias del área viven una situación límite: sin vías de evacuación, sin energía eléctrica y sin acceso a hospitales ni suministros básicos.
Los vecinos denuncian falta de asistencia gubernamental, dependiendo únicamente de la solidaridad entre ellos para sobrevivir.
La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, admitió en televisión que la situación en Santiago de Cuba es "muy compleja", aunque no ofreció detalles sobre las zonas incomunicadas ni planes concretos de ayuda.
Inundaciones, derrumbes y silencio
El huracán Melissa azotó el oriente cubano con vientos sostenidos de 165 km/h, dejando a su paso inundaciones, derrumbes y pérdidas materiales significativas.
Los municipios de Palma Soriano, San Luis, Contramaestre y El Cobre también reportan graves daños. Calles anegadas, techos arrancados, postes caídos y viviendas destruidas son ahora parte del paisaje cotidiano.
En Guantánamo, donde Melissa golpeó con igual intensidad, las lluvias persistentes destruyeron caminos y puentes rurales, y el aislamiento se repite como una constante en toda la región.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran barrios enteros bajo el agua, sin señal telefónica ni acceso a transporte.
A pesar del caos, la respuesta gubernamental sigue siendo lenta, burocrática y centrada en declaraciones televisivas, mientras las comunidades esperan socorro urgente.
Un país que se desmorona
La destrucción del puente de Baltony y el aislamiento de Songo-La Maya son el reflejo más crudo de un país que se desmorona bajo la combinación letal de fenómenos naturales y abandono estructural.
Mientras tanto, el discurso oficial intenta minimizar el desastre, los huracanes agravan lo que ya es una crisis sistémica: infraestructuras en ruinas, viviendas precarias, servicios públicos colapsados y un Estado incapaz de proteger a su población.
En el oriente cubano, donde el huracán Melissa ha dejado pueblos enteros incomunicados, el desastre no proviene solo del cielo, sino también del abandono oficial que desde hace años condena a miles de familias a la indefensión.
Songo-La Maya, Guaibanó y El Corojo son hoy símbolos de un país quebrado, donde los puentes no solo se derrumban bajo las aguas, sino también bajo el peso de un sistema que dejó de sostenerlos hace mucho tiempo.
