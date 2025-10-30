¡Desolador! Así quedó la iglesia del Cobre tras el paso del huracán Melissa en Cuba

El huracán Melissa, que azotó el oriente de Cuba con fuertes vientos y lluvias torrenciales, dejó a su paso severos daños en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, uno de los templos más emblemáticos del país y símbolo de la fe del pueblo cubano.

Imágenes compartidas en redes sociales, especialmente en TikTok por la usuaria @rachelita0612, muestran el impactante estado en que quedó el templo tras el paso del fenómeno meteorológico.

En los exteriores, una de las estatuas de ángeles de mármol fue derribada y destrozada, quedando en pedazos frente a la entrada principal del santuario.

Las paredes del edificio también muestran desgaste, humedad y manchas causadas por las lluvias, además de ventanas rotas y vitrales destruidos.

El interior del templo no escapó a los estragos: varios ventanales y vitrales históricos se desplomaron, dejando vidrios y restos de madera esparcidos en el suelo.

En algunas salas se observan paredes manchadas y daños en la estructura interna de la iglesia, patrimonio religioso y cultural de los cubanos.

La Basílica de la Caridad del Cobre, ubicada en Santiago de Cuba, es considerada el principal santuario del país y destino de peregrinación para miles de creyentes cada año. Su deterioro ha causado profunda tristeza entre los fieles, que en redes sociales piden ayuda para su restauración.

Hasta el momento, las autoridades eclesiásticas no han ofrecido una valoración oficial sobre el alcance de los daños ni sobre el posible inicio de labores de reparación.

El huracán Melissa ha provocado afectaciones en varias provincias del oriente cubano, dejando a su paso inundaciones, cortes eléctricos y severos daños en infraestructuras religiosas y patrimoniales, en medio de la ya crítica situación económica que vive la isla.