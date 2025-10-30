¡Desolador! Así quedó la iglesia del Cobre tras el paso del huracán Melissa en Cuba

El huracán Melissa, que azotó el oriente de Cuba con fuertes vientos y lluvias torrenciales, dejó a su paso severos daños en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, uno de los templos más emblemáticos del país y símbolo de la fe del pueblo cubano.
Imágenes compartidas en redes sociales, especialmente en TikTok por la usuaria @rachelita0612, muestran el impactante estado en que quedó el templo tras el paso del fenómeno meteorológico.
En los exteriores, una de las estatuas de ángeles de mármol fue derribada y destrozada, quedando en pedazos frente a la entrada principal del santuario.
Las paredes del edificio también muestran desgaste, humedad y manchas causadas por las lluvias, además de ventanas rotas y vitrales destruidos.
El interior del templo no escapó a los estragos: varios ventanales y vitrales históricos se desplomaron, dejando vidrios y restos de madera esparcidos en el suelo.
En algunas salas se observan paredes manchadas y daños en la estructura interna de la iglesia, patrimonio religioso y cultural de los cubanos.
La Basílica de la Caridad del Cobre, ubicada en Santiago de Cuba, es considerada el principal santuario del país y destino de peregrinación para miles de creyentes cada año. Su deterioro ha causado profunda tristeza entre los fieles, que en redes sociales piden ayuda para su restauración.
Hasta el momento, las autoridades eclesiásticas no han ofrecido una valoración oficial sobre el alcance de los daños ni sobre el posible inicio de labores de reparación.
El huracán Melissa ha provocado afectaciones en varias provincias del oriente cubano, dejando a su paso inundaciones, cortes eléctricos y severos daños en infraestructuras religiosas y patrimoniales, en medio de la ya crítica situación económica que vive la isla.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en el Santuario del Cobre y el oriente de Cuba
¿Cuáles fueron los daños en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre tras el huracán Melissa?
El Santuario sufrió severos daños tras el paso del huracán Melissa, incluyendo una estatua de ángel de mármol derribada, paredes desgastadas y vitrales destruidos tanto en el exterior como en el interior. Este templo es un símbolo importante para los cubanos, lo que ha provocado tristeza y peticiones de ayuda para su restauración.
¿Qué medidas se están tomando para ayudar a las víctimas del huracán en El Cobre?
El párroco del Santuario, Rogelio Dean Puerta, ha activado mecanismos de Cáritas parroquial para ofrecer ayuda espiritual y material. Se planea brindar alimentación y asistencia a los afectados, y se ha hecho un llamado a la solidaridad para la reconstrucción del santuario y las viviendas. Además, se buscan voluntarios de otras provincias para colaborar en estas labores.
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa al oriente de Cuba en general?
El huracán Melissa causó graves daños en el oriente de Cuba, con inundaciones, cortes eléctricos y destrucción de infraestructuras en Santiago de Cuba y Holguín. Las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra dejaron a personas atrapadas, y la situación es crítica en varias localidades. El huracán es considerado uno de los más devastadores en la región en los últimos años.
¿Qué apoyo internacional ha recibido Cuba tras el huracán Melissa?
Aunque el gobierno de Estados Unidos ha expresado condolencias y solidaridad con los afectados, Cuba no ha solicitado ayuda internacional. Históricamente, La Habana ha rechazado ofertas de asistencia directa de Washington durante desastres naturales. Sin embargo, el Papa y la ONU han pedido apoyo y oraciones por los damnificados.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.