Díaz-Canel llega a Holguín en jet privado un día después del paso del huracán Melissa

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llegó este jueves a Holguín en un jet privado, 24 horas después del paso devastador del huracán Melissa por el oriente de la isla.

Las imágenes publicadas por la Presidencia de Cuba en X muestran al mandatario en la pista del aeropuerto donde arribó y conversando con autoridades locales, en una visita destinada, según el parte oficial, a “comprobar los daños e impulsar la inmediata recuperación”.

El detalle del jet, al parecer el YV659T que normalmente vuela entre destinos nacionales en Cuba sin dar cuentas de a quién transporta ni quién lo financia, no pasó inadvertido en los videos difundidos, en un momento en que miles de familias enfrentan la destrucción de sus hogares, apagones y carencias de alimentos y agua.

El uso de aeronaves privadas por parte de Díaz-Canel no es nuevo, e incluso ya ha generado polémicas anteriores, como su viaje, este año, junto a Lis Cuesta a Honduras para asistir a la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el mismo jet ejecutivo.

La visita ocurre en medio de una ola de críticas por las declaraciones del mandatario, quien aseguró tras el paso del huracán que “las medidas han sido efectivas” y que el país está “listo para la recuperación”.

También en la televisión estatal, su acompañante Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista, reforzó ese mensaje al afirmar que “el pueblo reconoce el trabajo realizado”.

Sin embargo, reportes desde el oriente cubano muestran una realidad muy distinta, con viviendas destruidas, comunidades incomunicadas y refugios sin recursos básicos.

La activista Amelia Calzadilla lo acusó de “cantar victoria” sin haber recorrido las zonas más afectadas. Otros reclamaron transparencia sobre las donaciones y la gestión de la emergencia, y cuestionaron la falta de asistencia en comunidades donde familias enteras debieron refugiarse en cuevas o viviendas improvisadas.

Reportes ciudadanos desde Santiago de Cuba, Guamá o Palma Soriano muestran calles anegadas, postes eléctricos derribados, techos arrancados y comunidades incomunicadas. En varias provincias orientales los refugios improvisados carecen de colchones, alimentos o atención médica.

La llegada de Díaz-Canel a Holguín en un jet privado, en medio de ese escenario, reaviva las críticas sobre los privilegios del poder y el uso de recursos en tiempos de crisis.

Esta vez, la escena vuelve a repetirse, pero con el telón de fondo de un desastre natural que ha dejado miles de damnificados.