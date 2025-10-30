El influencer cubano Gino Montalvo Martínez, más conocido como Oyacito “Rey de reyes”, salió a hablar con sus seguidores luego de la polémica generada tras su paso por el reality dominicano “La Casa de Alofoke”, donde fue a visitar a su amigo Pollito Tropical.

En un video publicado en sus redes, Oyacito explicó que su visita fue simplemente para acompañar a su hermano, no para hacer política. “El tema de la política divide fronteras, separa amistades, separa familia. Como mismo es bueno cuando todo el mundo se une, también es malo cuando hay personas que quieren que los demás hagan o piensen como ellos entienden”, dijo.

El comediante, radicado en Miami desde hace cinco años, aseguró que no tiene miedo de hablar de Cuba. “A mí no me da miedo gritar contra Díaz-Canel y contra la dictadura. A mí no me da miedo decir que el pueblo de Cuba no puede abogar por sus derechos porque si lo hace, desaparece. Desde el 11 de julio hay personas desaparecidas. Yo lo puedo decir y gritar. Yo lo sé, porque vengo de ahí”, afirmó.

Oyacito también reveló que, durante su visita a La Casa de Alofoke, le pidieron no tocar tanto el tema político. “Me dijeron que no podía tocar tanto ese tema para que no se viera que yo venía a hablar por él, y es real. Yo quería hablar, pero a la vez no, y me confundí y dije ‘Abajo Cuba’. Eso, por favor, es una bobería. Hay garrapatas energéticas que están buscando sonido por ese comentario”, dijo, dejando claro que se equivocó por los nervios al querer decir que abajo la dictadura.

El humorista también llamó a bajar la tensión y dejar el adoctrinamiento. “Nada es perfecto. Cualquiera se puede equivocar. Yo puedo ver las cosas desde un punto de vista y tú desde otro. Incluso podemos estar en la misma sintonía, pero expresarnos de manera diferente.", dijo, antes de agregar: "Nosotros los cubanos no podemos votar por un presidente, no tenemos derecho a nada. Pero eso no significa que tengamos que atacarnos entre nosotros.”

Las reacciones al video no se hicieron esperar. En minutos, las redes se llenaron de comentarios de apoyo y cariño hacia el artista. “Eres sinceramente mi influencer favorito. Por ser realista, humilde y bien hablado”, escribió una seguidora. Otra comentó: “Así mismo. Se llama respeto y educación. Vivir y dejar vivir”. Los mensajes se multiplicaron: “Ya tú lo dijiste, para lo que les conviene quieren que el pueblo esté unido”, “El respeto en el tema político no significa pensar igual”, “Una dominicana que te adora, eres mi favorito”.

Entre cientos de mensajes, el sentir general fue claro: los seguidores de Oyacito valoran su autenticidad y su manera de decir las cosas sin filtros. “Eres pura realidad abrazada de humildad. Te felicito, mi amor”, escribió otra fan. Y aunque algunos discreparon, la mayoría coincidió en que volvió a demostrar que habla claro, sin miedo y con corazón cubano.