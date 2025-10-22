¿Complot en La Casa de Alofoke? Quieren sacar a Pollito Tropical del reality y esto dice el público

La Casa de Alofoke comenzó bien caliente, y los primeros roces no tardaron en encender las redes, ya incluso hay una especie de complot para sacar al influencer cubano Pollito Tropical
En un video que circula ampliamente, quedó captado el momento en que el comediante e influencer Andy de la Cruz, conocido como La Fruta, hablaba con el youtuber Carlos Montesquieu sobre la posibilidad de sacar del reality a Pollito Tropical.
Todo ocurrió después de que Alofoke le otorgara a La Fruta el poder de eliminar a uno de los participantes, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones entre los fanáticos del programa.
Las tensiones se han hecho más que evidentes y Pollito tuvo un fuerte encontronazo mientras hablaba de buscar una “convivencia normal” durante el reality lo que desencadenó la reacción de Montesquieu que terminó gritándole que se fuera a su casa.
Aunque todavía no hay nada confirmado, muchos seguidores —dentro y fuera de la comunidad cubana— se han volcado a las redes para mostrar su apoyo a Pollito Tropical, quien se ha ganado el cariño del público con su carisma, ocurrencias y autenticidad.
El reality, que combina polémica, humor y convivencia al estilo dominicano, promete seguir dando de qué hablar en los próximos días. Por ahora, el público está dividido: unos defienden el juego estratégico de La Fruta, mientras otros consideran que el supuesto complot es una falta de respeto hacia el popular influencer cubano.
Lo más leído hoy:
Lo cierto es que, si algo ha dejado claro La Casa de Alofoke, es que en este show no hay espacio para la calma... ni para la neutralidad.
Preguntas Frecuentes sobre el Complot en La Casa de Alofoke
¿Cuál es el conflicto principal en La Casa de Alofoke?
El conflicto principal gira en torno a un supuesto complot para sacar al influencer cubano Pollito Tropical del reality show. Andy de la Cruz, conocido como La Fruta, discutió con Carlos Montesquieu sobre la posibilidad de eliminar a Pollito Tropical, lo que ha generado tensiones y discusiones en el programa.
¿Por qué está dividido el público de La Casa de Alofoke?
El público está dividido porque mientras algunos apoyan el juego estratégico de La Fruta, otros consideran que el supuesto complot contra Pollito Tropical es una falta de respeto. Muchos seguidores han mostrado su apoyo a Pollito debido a su carisma y autenticidad, lo que ha polarizado las opiniones entre los espectadores.
¿Qué impacto ha tenido Pollito Tropical en La Casa de Alofoke?
Pollito Tropical ha logrado capturar la atención del público desde su llegada al programa. Su carisma y energía le han ganado el cariño de muchos seguidores, tanto dentro como fuera de la comunidad cubana, convirtiéndolo en uno de los participantes más comentados de la temporada.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.