¿Complot en La Casa de Alofoke? Quieren sacar a Pollito Tropical del reality y esto dice el público

La Casa de Alofoke comenzó bien caliente, y los primeros roces no tardaron en encender las redes, ya incluso hay una especie de complot para sacar al influencer cubano Pollito Tropical

En un video que circula ampliamente, quedó captado el momento en que el comediante e influencer Andy de la Cruz, conocido como La Fruta, hablaba con el youtuber Carlos Montesquieu sobre la posibilidad de sacar del reality a Pollito Tropical.

Todo ocurrió después de que Alofoke le otorgara a La Fruta el poder de eliminar a uno de los participantes, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones entre los fanáticos del programa.

Las tensiones se han hecho más que evidentes y Pollito tuvo un fuerte encontronazo mientras hablaba de buscar una “convivencia normal” durante el reality lo que desencadenó la reacción de Montesquieu que terminó gritándole que se fuera a su casa.

Aunque todavía no hay nada confirmado, muchos seguidores —dentro y fuera de la comunidad cubana— se han volcado a las redes para mostrar su apoyo a Pollito Tropical, quien se ha ganado el cariño del público con su carisma, ocurrencias y autenticidad.

El reality, que combina polémica, humor y convivencia al estilo dominicano, promete seguir dando de qué hablar en los próximos días. Por ahora, el público está dividido: unos defienden el juego estratégico de La Fruta, mientras otros consideran que el supuesto complot es una falta de respeto hacia el popular influencer cubano.

Lo cierto es que, si algo ha dejado claro La Casa de Alofoke, es que en este show no hay espacio para la calma... ni para la neutralidad.