El influencer cubano Kenny Robert volvió a encender las redes tras publicar un nuevo video reaccionando a la inesperada donación de Bebeshito al también influencer Pollito Tropical, participante del reality show La Casa de Alofoke.

En su primera publicación, Kenny se burló al ver que Bebeshito había enviado solo 9,99 dólares para apoyar a Pollito. “¿Dónde está el dinero del estadio?”, dijo Kenny caracterizando a su popular personaje Jessica, desatando carcajadas entre sus seguidores, que no tardaron en llenar los comentarios con risas y emojis.

Pero poco después, no pudo contener la sorpresa cuando Bebeshito volvió a aparecer en la transmisión en vivo del reality, esta vez enviando 499,99 dólares con el mensaje: “Team Pollito Tropical. Vamos Cuba”.

“Deja que Rachel se entere que retiraste 500 pesos. De verdad que donde hubo fuego, cenizas quedan. Yo soy la presión. Gracias, bebé. Thank you. Tu novia es mal, tú bien, muy bien. Mi problema es tu novia, no tú”, dijo Kenny, provocando una ola de reacciones en Instagram.

Cabe destacar que el influencer no mantiene una buena relación con Rachel Arderi, esposa de Bebeshito, tras una polémica que protagonizaron meses atrás. Todo comenzó después de que Rachel sufriera un accidente de tráfico y Kenny utilizara un audio de ella en uno de sus videos, algo que no fue bien recibido por la mujer del cantante. Desde entonces, la amistad entre ambos se rompió, extendiendo la tensión también hacia Bebeshito.

La publicación ya supera las 10 mil reacciones, con decenas de comentarios de seguidores celebrando la ocurrencia del creador de contenido, conocido por su estilo espontáneo, sarcástico y su característico sentido del humor.