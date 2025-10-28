El influencer cubano Kenny Robert volvió a encender las redes tras publicar un nuevo video reaccionando a la inesperada donación de Bebeshito al también influencer Pollito Tropical, participante del reality show La Casa de Alofoke.
En su primera publicación, Kenny se burló al ver que Bebeshito había enviado solo 9,99 dólares para apoyar a Pollito. “¿Dónde está el dinero del estadio?”, dijo Kenny caracterizando a su popular personaje Jessica, desatando carcajadas entre sus seguidores, que no tardaron en llenar los comentarios con risas y emojis.
Pero poco después, no pudo contener la sorpresa cuando Bebeshito volvió a aparecer en la transmisión en vivo del reality, esta vez enviando 499,99 dólares con el mensaje: “Team Pollito Tropical. Vamos Cuba”.
“Deja que Rachel se entere que retiraste 500 pesos. De verdad que donde hubo fuego, cenizas quedan. Yo soy la presión. Gracias, bebé. Thank you. Tu novia es mal, tú bien, muy bien. Mi problema es tu novia, no tú”, dijo Kenny, provocando una ola de reacciones en Instagram.
Cabe destacar que el influencer no mantiene una buena relación con Rachel Arderi, esposa de Bebeshito, tras una polémica que protagonizaron meses atrás. Todo comenzó después de que Rachel sufriera un accidente de tráfico y Kenny utilizara un audio de ella en uno de sus videos, algo que no fue bien recibido por la mujer del cantante. Desde entonces, la amistad entre ambos se rompió, extendiendo la tensión también hacia Bebeshito.
La publicación ya supera las 10 mil reacciones, con decenas de comentarios de seguidores celebrando la ocurrencia del creador de contenido, conocido por su estilo espontáneo, sarcástico y su característico sentido del humor.
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Kenny Robert, Bebeshito y Rachel Arderi
¿Por qué Kenny Robert se burla de la donación de Bebeshito a Pollito Tropical?
Kenny Robert se burló de la donación inicial de 9,99 dólares de Bebeshito a Pollito Tropical, insinuando que era una cantidad insignificante. Sin embargo, la situación cambió cuando Bebeshito donó 499,99 dólares, sorprendiendo a Kenny y generando más comentarios en redes sociales.
¿Cuál es el origen del conflicto entre Kenny Robert y Rachel Arderi?
El conflicto entre Kenny Robert y Rachel Arderi comenzó después de que Kenny utilizara un audio del accidente de tráfico de Rachel en uno de sus videos, lo cual no fue bien recibido por ella. Desde entonces, la relación entre ambos se ha deteriorado, extendiéndose también hacia Bebeshito.
¿Cómo ha reaccionado el público ante las publicaciones de Kenny Robert sobre Rachel Arderi?
Las publicaciones de Kenny Robert sobre Rachel Arderi han generado miles de reacciones, especialmente en Instagram, donde sus seguidores suelen responder con risas y emojis. Sin embargo, también ha habido críticas hacia lo que algunos consideran ataques directos y una crítica a ciertos contenidos en redes sociales.
¿Qué papel juega el personaje "Jessica" en las parodias de Kenny Robert?
"Jessica" es el alter ego de Kenny Robert, utilizado para realizar parodias y críticas mordaces a figuras del mundo influencer cubano. A través de este personaje, Kenny ha satirizado frecuentemente a Rachel Arderi, convirtiéndola en un blanco recurrente de sus videos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.