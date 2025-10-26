Valla publicitaria en Miami y las redes encendidas: Cubanos apoyan a Pollito Tropical y exigen a Alofoke que se retracte

La polémica estalló luego de que, durante el reality “La Casa de Alofoke”, el productor dominicano Alofoke afirmara que Pollito Tropical no contaba con el apoyo de los cubanos.

Las palabras no pasaron desapercibidas y desataron una reacción inmediata entre los seguidores del influencer y los cubanos en general, quienes se movilizaron dentro y fuera de las redes sociales para demostrar lo contrario.

En pocas horas, decenas de usuarios cubanos inundaron los comentarios en Instagram con mensajes de respaldo bajo la etiqueta #TeamPollito, acompañados de frases como “Retracta lo dicho, porque a Pollito lo apoyan los cubanos en su gran mayoría”.

Pero la respuesta fue más allá del mundo digital: una valla publicitaria apareció en pleno Miami con el rostro de Pollito Tropical y un mensaje claro de apoyo. El gesto, que rápidamente se viralizó, simboliza el cariño y la lealtad de la comunidad cubana hacia el creador de contenido.

“Que nadie nos pare”, escribió Pollito en su cuenta de Instagram, agradeciendo las muestras de amor y las donaciones de sus seguidores en el súper chat de La Casa de Alofoke.

Con esta ola de respaldo, queda claro que Pollito Tropical no solo tiene apoyo, sino un ejército de cubanos dispuesto a defenderlo donde sea para que siga poniendo en alto el nombre de Cuba.