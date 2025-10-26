Valla publicitaria en Miami y las redes encendidas: Cubanos apoyan a Pollito Tropical y exigen a Alofoke que se retracte

La polémica estalló luego de que, durante el reality “La Casa de Alofoke”, el productor dominicano Alofoke afirmara que Pollito Tropical no contaba con el apoyo de los cubanos.
Las palabras no pasaron desapercibidas y desataron una reacción inmediata entre los seguidores del influencer y los cubanos en general, quienes se movilizaron dentro y fuera de las redes sociales para demostrar lo contrario.
En pocas horas, decenas de usuarios cubanos inundaron los comentarios en Instagram con mensajes de respaldo bajo la etiqueta #TeamPollito, acompañados de frases como “Retracta lo dicho, porque a Pollito lo apoyan los cubanos en su gran mayoría”.
Pero la respuesta fue más allá del mundo digital: una valla publicitaria apareció en pleno Miami con el rostro de Pollito Tropical y un mensaje claro de apoyo. El gesto, que rápidamente se viralizó, simboliza el cariño y la lealtad de la comunidad cubana hacia el creador de contenido.
“Que nadie nos pare”, escribió Pollito en su cuenta de Instagram, agradeciendo las muestras de amor y las donaciones de sus seguidores en el súper chat de La Casa de Alofoke.
Con esta ola de respaldo, queda claro que Pollito Tropical no solo tiene apoyo, sino un ejército de cubanos dispuesto a defenderlo donde sea para que siga poniendo en alto el nombre de Cuba.
Preguntas Frecuentes sobre Pollito Tropical en "La Casa de Alofoke"
¿Cuál ha sido la reacción de los cubanos ante las declaraciones de Alofoke sobre Pollito Tropical?
Los cubanos han mostrado un fuerte apoyo a Pollito Tropical, tanto en redes sociales como mediante una valla publicitaria en Miami, rechazando las declaraciones de Alofoke que cuestionaban el apoyo a Pollito por parte de la comunidad cubana.
¿Qué mensaje ha transmitido Pollito Tropical sobre el gobierno cubano?
Pollito Tropical ha sido contundente en su crítica al régimen cubano, expresando su deseo de que Cuba salga de la dictadura y condenando al gobierno de los Castro y Miguel Díaz-Canel. Sus declaraciones han resonado entre la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de la isla.
¿Ha enfrentado Pollito Tropical conflictos dentro de "La Casa de Alofoke"?
Pollito Tropical ha tenido varios enfrentamientos dentro del reality, incluyendo un altercado con Alofoke y un complot para sacarlo del programa. A pesar de estas tensiones, ha mantenido su carisma y ha ganado el apoyo del público.
¿Cómo ha respondido el público a la participación de Pollito Tropical en el reality?
La participación de Pollito Tropical en "La Casa de Alofoke" ha sido muy bien recibida por el público, quienes han mostrado su apoyo a través de redes sociales y han destacado su autenticidad, humor y carisma como cualidades que enriquecen el programa.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.