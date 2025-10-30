Cubanos intentan salvar entre lágrimas sus cosas durante el paso del huracán Melissa: "Qué dolor tan grande"

Las intensas lluvias y vientos del huracán Melissa provocaron graves inundaciones en la localidad de Velasco, Holguín, dejando numerosas viviendas bajo el agua y a familias desesperadas tratando de rescatar lo poco que les quedó.

En un video compartido en TikTok por la usuaria @shaly_1604, se observa cómo el agua cubre casi por completo el interior de una vivienda, mientras los muebles flotan y el lodo se apodera de todo. “Qué dolor tan grande”, lamenta una voz entre sollozos, reflejando la impotencia de quienes han perdido sus pertenencias tras el paso del fenómeno meteorológico.

Las imágenes muestran el nivel del agua llegando a más de medio metro dentro de las casas, con sillas, camas y electrodomésticos dañados. Vecinos aseguran que en cuestión de minutos el agua subió rápidamente y no hubo tiempo de poner a salvo los objetos de valor.

En las calles, el panorama es igual de devastador: viviendas anegadas, calles intransitables y familias intentando evacuar hacia zonas más altas. Muchos aseguran que no recibieron advertencias ni apoyo inmediato de las autoridades locales, pese a los pronósticos del tiempo que anunciaban fuertes lluvias para la región oriental.

El huracán Melissa, que azotó el oriente cubano en las últimas horas, ha dejado severas afectaciones en infraestructuras, cultivos y viviendas, especialmente en Holguín, Granma y Las Tunas.

Mientras tanto, los damnificados en Velasco ruegan por ayuda: “Nos quedamos sin nada, todo está bajo el agua”, expresó una de las afectadas en declaraciones a medios locales.