Decenas de pasajeros con destino a Moscú, Rusia, denunciaron este jueves una situación de caos y abandono en el Aeropuerto Internacional Frank País, de Holguín, después de que Nordwind Airlines los dejara abandonados en la isla.

Un video compartido por el periodista Yosmany Mayeta en Facebook muestra la conversación de los viajeros afectados con los funcionarios del aeropuerto de Holguín.

El problema se produjo el 29 de octubre, al día siguiente del paso del huracán Melissa por el oriente cubano. Nordwind Airlines modificó su ruta, organizó la salida desde el Aeropuerto Internacional de Varadero, pero no notificó a los pasajeros cubanos.

Los afectados, que llegaron desde varias provincias del país para abordar el vuelo, se enteraron en el propio aeropuerto de que el avión no despegaría desde Holguín, sino desde Varadero, a más de 600 kilómetros de distancia.

“Tuvieron tiempo de avisar el cambio de fecha del vuelo para el 30 de octubre. ¿Por qué no informaron que la salida era desde Varadero?", se pregunta uno de los viajeros afectados.

Según testigos, los directivos del aeropuerto se desentendieron completamente de la situación, negándose a ofrecer transporte o alguna solución para los viajeros, entre los que se encuentran familias completas, ancianos y niños.

El cambio de ruta habría sido provocado por el paso del huracán Melissa y las condiciones meteorológicas en Holguín. Sin embargo, los pasajeros coinciden en que Nordwind Airlines y las autoridades aeroportuarias cubanas no informaron con antelación ni ofrecieron alternativas de traslado, dejándolos varados y desesperados.

“Entendemos que pasó un huracán, pero lo que no tiene sentido es que nadie se responsabilice. Solo queremos llegar a nuestro vuelo, no perder todo el dinero y esfuerzo que nos costó”, lamentó otra afectada.

En medio de la peor crisis migratoria de la historia reciente de Cuba, donde miles de personas buscan salir del país por falta de oportunidades, el Estado demuestra su ineficiencia e indiferencia ante el sufrimiento ciudadano. Este incidente refleja la improvisación crónica y el abandono institucional que imperan en los servicios públicos del país, incluso en infraestructuras tan sensibles como los aeropuertos internacionales.