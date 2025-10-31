Decenas de cubanos quedan varados en el aeropuerto de Holguín en espera de un vuelo a Moscú

Decenas de pasajeros con destino a Moscú, Rusia, denunciaron este jueves una situación de caos y abandono en el Aeropuerto Internacional Frank País, de Holguín, después de que Nordwind Airlines los dejara abandonados en la isla.
Un video compartido por el periodista Yosmany Mayeta en Facebook muestra la conversación de los viajeros afectados con los funcionarios del aeropuerto de Holguín.
El problema se produjo el 29 de octubre, al día siguiente del paso del huracán Melissa por el oriente cubano. Nordwind Airlines modificó su ruta, organizó la salida desde el Aeropuerto Internacional de Varadero, pero no notificó a los pasajeros cubanos.
Los afectados, que llegaron desde varias provincias del país para abordar el vuelo, se enteraron en el propio aeropuerto de que el avión no despegaría desde Holguín, sino desde Varadero, a más de 600 kilómetros de distancia.
“Tuvieron tiempo de avisar el cambio de fecha del vuelo para el 30 de octubre. ¿Por qué no informaron que la salida era desde Varadero?", se pregunta uno de los viajeros afectados.
Según testigos, los directivos del aeropuerto se desentendieron completamente de la situación, negándose a ofrecer transporte o alguna solución para los viajeros, entre los que se encuentran familias completas, ancianos y niños.
El cambio de ruta habría sido provocado por el paso del huracán Melissa y las condiciones meteorológicas en Holguín. Sin embargo, los pasajeros coinciden en que Nordwind Airlines y las autoridades aeroportuarias cubanas no informaron con antelación ni ofrecieron alternativas de traslado, dejándolos varados y desesperados.
“Entendemos que pasó un huracán, pero lo que no tiene sentido es que nadie se responsabilice. Solo queremos llegar a nuestro vuelo, no perder todo el dinero y esfuerzo que nos costó”, lamentó otra afectada.
En medio de la peor crisis migratoria de la historia reciente de Cuba, donde miles de personas buscan salir del país por falta de oportunidades, el Estado demuestra su ineficiencia e indiferencia ante el sufrimiento ciudadano. Este incidente refleja la improvisación crónica y el abandono institucional que imperan en los servicios públicos del país, incluso en infraestructuras tan sensibles como los aeropuertos internacionales.
Preguntas frecuentes sobre el caos en el Aeropuerto de Holguín y la situación tras el huracán Melissa
¿Por qué quedaron varados los pasajeros en el aeropuerto de Holguín?
Los pasajeros quedaron varados porque Nordwind Airlines cambió la salida del vuelo a Varadero sin notificar a los viajeros. El cambio de ruta fue debido al paso del huracán Melissa, pero ni la aerolínea ni las autoridades del aeropuerto informaron a tiempo a los afectados, dejándolos sin transporte ni soluciones alternativas.
¿Qué impacto tuvo el huracán Melissa en Holguín?
El huracán Melissa provocó inundaciones masivas y dejó sin electricidad y agua a la provincia de Holguín. Afectó gravemente infraestructuras esenciales como el Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin, donde se registraron inundaciones y fallas eléctricas. La situación se agravó por la falta de información y medios para enfrentar el desastre.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano al desastre causado por el huracán Melissa?
La respuesta del gobierno ha sido criticada por su falta de eficacia y transparencia. A pesar de las declaraciones oficiales sobre "recuperación" y "organización", el reporte ciudadano muestra un panorama de abandono, desinformación y carencias de recursos básicos. La visita de Díaz-Canel en jet privado y las declaraciones triunfalistas han generado indignación ante la realidad vivida por los afectados.
¿Qué situación enfrentan los hospitales en Holguín tras el huracán Melissa?
Los hospitales en Holguín enfrentan graves problemas de inundación, falta de electricidad y recursos básicos. El Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin, por ejemplo, está parcialmente inutilizado debido al colapso del sistema de emergencia eléctrica, una situación que ilustra el deterioro del sistema de salud cubano en medio de la crisis.
¿Cómo afecta el régimen cubano al manejo de desastres naturales como el huracán Melissa?
El régimen cubano ha sido criticado por su enfoque propagandístico en lugar de priorizar la emergencia humanitaria. La falta de preparación, comunicación y recursos para enfrentar el huracán Melissa ha dejado a muchas comunidades en el oriente cubano sin asistencia adecuada, exacerbando la crisis humanitaria que atraviesan.
