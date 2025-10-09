American Airlines modifica reglas para viajar con equipaje de mano: Estos son detalles que debes saber

Vídeos relacionados:

La compañía American Airlines eliminó desde este 6 de octubre de 2025 los medidores metálicos de equipaje de mano en las puertas de embarque, una medida que busca agilizar el abordaje y reducir las disputas de última hora con los pasajeros.

Univisión informó que los bag sizers ya no estarán visibles en la puerta, pero las reglas de tamaño del equipaje de mano no han cambiado.

Ahora, el personal de la compañía usará criterio visual para determinar si una maleta cumple con las dimensiones permitidas. Si consideran que excede el tamaño, el equipaje deberá ser enviado a la bodega.

Los medidores seguirán disponibles en los mostradores y zonas previas al control de seguridad, por si los viajeros desean verificar su equipaje antes.

Las medidas oficiales se mantienen: una maleta de mano de hasta 56 x 36 x 23 cm, y un artículo personal que quepa bajo el asiento, de máximo 45 x 35 x 20 cm.

Para quienes viajan con tarifa Basic Economy o en vuelos llenos, es probable que deban documentar su maleta sin costo en la puerta.

Lo más leído hoy:

El cambio impacta a miles de pasajeros, incluidos muchos cubanos que vuelan entre Miami y Cuba, quienes deben tomar precauciones para evitar contratiempos de último minuto al abordar un vuelo.

Preguntas Frecuentes sobre las Nuevas Normas de Equipaje de Mano en American Airlines