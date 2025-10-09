American Airlines modifica reglas para viajar con equipaje de mano: Estos son detalles que debes saber

Vídeos relacionados:
La compañía American Airlines eliminó desde este 6 de octubre de 2025 los medidores metálicos de equipaje de mano en las puertas de embarque, una medida que busca agilizar el abordaje y reducir las disputas de última hora con los pasajeros.
Univisión informó que los bag sizers ya no estarán visibles en la puerta, pero las reglas de tamaño del equipaje de mano no han cambiado.
Ahora, el personal de la compañía usará criterio visual para determinar si una maleta cumple con las dimensiones permitidas. Si consideran que excede el tamaño, el equipaje deberá ser enviado a la bodega.
Los medidores seguirán disponibles en los mostradores y zonas previas al control de seguridad, por si los viajeros desean verificar su equipaje antes.
Las medidas oficiales se mantienen: una maleta de mano de hasta 56 x 36 x 23 cm, y un artículo personal que quepa bajo el asiento, de máximo 45 x 35 x 20 cm.
Para quienes viajan con tarifa Basic Economy o en vuelos llenos, es probable que deban documentar su maleta sin costo en la puerta.
El cambio impacta a miles de pasajeros, incluidos muchos cubanos que vuelan entre Miami y Cuba, quienes deben tomar precauciones para evitar contratiempos de último minuto al abordar un vuelo.
Preguntas Frecuentes sobre las Nuevas Normas de Equipaje de Mano en American Airlines
¿Cuáles son las nuevas normas para el equipaje de mano en American Airlines?
American Airlines ha eliminado los medidores metálicos de equipaje de mano en las puertas de embarque. Ahora, el personal de la aerolínea utilizará su criterio visual para determinar si una maleta cumple con las dimensiones permitidas. Las medidas oficiales para el equipaje de mano son 56 x 36 x 23 cm, y para el artículo personal, que debe caber bajo el asiento, 45 x 35 x 20 cm.
¿Qué sucede si mi equipaje de mano excede las dimensiones permitidas?
Si el personal de American Airlines considera que el equipaje de mano excede las dimensiones permitidas, deberá ser enviado a la bodega. Esto puede generar inconvenientes, especialmente si el vuelo está lleno o si viajas bajo la tarifa Basic Economy, donde es más probable que debas documentar tu maleta sin costo en la puerta.
¿Dónde puedo verificar el tamaño de mi equipaje antes de abordar?
Los medidores de equipaje seguirán disponibles en los mostradores y zonas previas al control de seguridad. Esto permitirá a los viajeros verificar que su equipaje cumple con las normas antes de llegar a la puerta de embarque, evitando así sorpresas de último minuto.
