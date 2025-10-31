¿Qué es el amor en Cuba? Un mensaje viral en medio de tanto desastre

Un video del perfil de Instagram El Proyecto (@_el_proyecto) se ha vuelto viral en las redes sociales de los cubanos al plantear una pregunta sencilla pero con un mensaje poderoso: ¿Qué es el amor en Cuba?
En el reel de Instagram se mencionan diversas formas de expresar amor en un país en ruinas, marcado por la emigración, el envejecimiento poblacional, la falta de libertades, la represión del Estado, la inflación, las carencias, los derrumbes y la soledad.
El amor se demuestra en Cuba con cosas pequeñas, con detalles diminutos, pero valiosos. "Es un beso de piquito. Un durofrío. Un unicornio azul. Es 'Yolanda'. Es acostarse en el malecón. Es un amarre. Es estar frita, muerta en la carretera", dice el audio del video.
Este breve audiovisual se hizo viral durante el paso del huracán Melissa que ha dejado al oriente del país prácticamente incomunicado, con regiones que llevan más de tres días sin electricidad, y con miles de familias que lo han perdido todo por las inundaciones y los fuertes vientos.
Decir "te quiero" en Cuba es compartir las pocas cosas que tenemos con nuestra familia, pareja y amigos, aunque estemos lejos. "Es bailar pegados. Es un SMS. Es 'llámame cuando llegues'. Es 'no te vayas, me quedé a medias'. Es un horario para la videollamada. Es 'te mandé un dinerito', 'te puse una recarga'. ¿Qué necesitas?".
En medio del dolor, la escasez y los apagones, los cubanos encuentran mil formas de demostrar su cariño, porque incluso cuando falta todo, el amor al prójimo es la única certeza que no se apaga en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre el amor en Cuba y la crisis social
¿Qué representa el amor en Cuba en medio de la crisis?
El amor en Cuba se expresa a través de pequeños gestos y detalles diminutos, como compartir un "besito de piquito", disfrutar de un "durofrío" o simplemente pasar tiempo juntos en el malecón. Estos actos adquieren un valor inmenso en un contexto de carencias y dificultades, reflejando la resiliencia y el ingenio con el que los cubanos enfrentan su realidad diaria.
¿Cómo afectan los apagones a la vida diaria en Cuba?
Los apagones son una parte rutinaria de la vida en Cuba, especialmente durante los meses de verano cuando la demanda energética es alta. Estos cortes de electricidad obligan a los cubanos a adaptar sus actividades diarias, como cocinar y limpiar, a las pocas horas en que hay corriente, y afectan profundamente la calidad de vida y la planificación familiar.
¿Qué impacto tuvo el huracán Melissa en Cuba?
El huracán Melissa dejó al oriente de Cuba prácticamente incomunicado, con regiones enteras sin electricidad durante días y muchas familias que perdieron sus hogares y pertenencias. La tormenta exacerbó las ya difíciles condiciones de vida, subrayando la fragilidad de la infraestructura y la capacidad de respuesta ante desastres naturales.
¿Cómo enfrentan los cubanos la separación familiar debido a la migración?
La separación familiar es un desafío emocional significativo para los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. Muchos utilizan las redes sociales para mantenerse conectados y envían paquetes con artículos esenciales para apoyar a sus seres queridos. A pesar de la distancia, estos actos de amor y apoyo mutuo son fundamentales para mantener el vínculo familiar y sobrellevar las dificultades.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.