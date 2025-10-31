¿Qué es el amor en Cuba? Un mensaje viral en medio de tanto desastre

Un video del perfil de Instagram El Proyecto (@_el_proyecto) se ha vuelto viral en las redes sociales de los cubanos al plantear una pregunta sencilla pero con un mensaje poderoso: ¿Qué es el amor en Cuba?

En el reel de Instagram se mencionan diversas formas de expresar amor en un país en ruinas, marcado por la emigración, el envejecimiento poblacional, la falta de libertades, la represión del Estado, la inflación, las carencias, los derrumbes y la soledad.

El amor se demuestra en Cuba con cosas pequeñas, con detalles diminutos, pero valiosos. "Es un beso de piquito. Un durofrío. Un unicornio azul. Es 'Yolanda'. Es acostarse en el malecón. Es un amarre. Es estar frita, muerta en la carretera", dice el audio del video.

Este breve audiovisual se hizo viral durante el paso del huracán Melissa que ha dejado al oriente del país prácticamente incomunicado, con regiones que llevan más de tres días sin electricidad, y con miles de familias que lo han perdido todo por las inundaciones y los fuertes vientos.

Decir "te quiero" en Cuba es compartir las pocas cosas que tenemos con nuestra familia, pareja y amigos, aunque estemos lejos. "Es bailar pegados. Es un SMS. Es 'llámame cuando llegues'. Es 'no te vayas, me quedé a medias'. Es un horario para la videollamada. Es 'te mandé un dinerito', 'te puse una recarga'. ¿Qué necesitas?".

En medio del dolor, la escasez y los apagones, los cubanos encuentran mil formas de demostrar su cariño, porque incluso cuando falta todo, el amor al prójimo es la única certeza que no se apaga en Cuba.