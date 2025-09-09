“Patrona de Cuba, mi Oshún”: Así cumplió su promesa esta cubana en la Ermita de la Caridad de Miami

Una cubana cumplió una emotiva promesa a Oshún, deidad del panteón yoruba, en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami. La mujer llegó al santuario caminando descalza y con un ramo de girasoles en sus manos, ofrenda tradicional a la orisha.
El momento fue compartido en un video en TikTok por la usuaria @quicutis.noslien, donde se observa a la cubana cruzando la pasarela hacia la ermita sin calzado y dirigiéndose al interior del templo junto a otros fieles.
“Mi promesa al fin cumplida, patrona de Cuba, mi Oshún”, escribió la protagonista al cumplir el ritual, en referencia a la Virgen de la Caridad del Cobre, sincretizada en la santería cubana con esta orisha, símbolo de la feminidad, la dulzura y el amor.
La Ermita de la Caridad, ubicada a orillas de la bahía de Biscayne en Miami, es uno de los principales lugares de peregrinación para los cubanos en el exilio, donde confluyen tanto las tradiciones católicas como las afrocubanas en devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre y las tradiciones religiosas cubanas
¿Por qué la Virgen de la Caridad del Cobre es tan importante para los cubanos?
La Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba y un símbolo de identidad cultural y resistencia. Su devoción une a católicos y practicantes de religiones afrocubanas, y es considerada una guía espiritual, especialmente en momentos difíciles. Su culto se originó en el siglo XVII y ha perdurado como una fuente de esperanza y fe para los cubanos dentro y fuera de la isla.
¿Qué significa Oshún en la santería cubana?
Oshún es una deidad del panteón yoruba que simboliza la feminidad, la dulzura y el amor. En la santería cubana, Oshún se sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre. Es una figura venerada por su asociación con el amor y la fertilidad, y es objeto de devoción tanto en Cuba como en la diáspora cubana.
¿Cómo se celebra el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre?
El Día de la Virgen de la Caridad del Cobre se celebra el 8 de septiembre con misas, procesiones y ofrendas de flores y velas. En Cuba y en comunidades cubanas del extranjero, como en Miami, se realizan actividades culturales y espirituales en honor a la Virgen. Es un evento que simboliza la unidad y la esperanza para muchos cubanos, quienes depositan en la Virgen sus súplicas y agradecimientos por favores concedidos.
¿Qué papel juega la religión yoruba en la cultura cubana?
La religión yoruba o santería es una de las expresiones más arraigadas de la espiritualidad popular en Cuba. Combina elementos de las religiones africanas con el catolicismo, creando un sincretismo cultural único. Las deidades yoruba, conocidas como orishas, son veneradas a través de ceremonias y rituales que forman parte del tejido cultural de muchas comunidades cubanas, tanto en la isla como en la diáspora.
