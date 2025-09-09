“Patrona de Cuba, mi Oshún”: Así cumplió su promesa esta cubana en la Ermita de la Caridad de Miami

Una cubana cumplió una emotiva promesa a Oshún, deidad del panteón yoruba, en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami. La mujer llegó al santuario caminando descalza y con un ramo de girasoles en sus manos, ofrenda tradicional a la orisha.

El momento fue compartido en un video en TikTok por la usuaria @quicutis.noslien, donde se observa a la cubana cruzando la pasarela hacia la ermita sin calzado y dirigiéndose al interior del templo junto a otros fieles.

“Mi promesa al fin cumplida, patrona de Cuba, mi Oshún”, escribió la protagonista al cumplir el ritual, en referencia a la Virgen de la Caridad del Cobre, sincretizada en la santería cubana con esta orisha, símbolo de la feminidad, la dulzura y el amor.

La Ermita de la Caridad, ubicada a orillas de la bahía de Biscayne en Miami, es uno de los principales lugares de peregrinación para los cubanos en el exilio, donde confluyen tanto las tradiciones católicas como las afrocubanas en devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

Preguntas frecuentes sobre la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre y las tradiciones religiosas cubanas