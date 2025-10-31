Reportan daños menores en la termoeléctrica Felton tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton y ubicada en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, sufrió daños menores tras el paso del huracán Melissa, según informó el periódico Ahora y confirmó el periodista Emilio Rodríguez Pupo.

De acuerdo con los reportes iniciales, la planta —una de las principales generadoras del sistema eléctrico nacional— presenta afectaciones parciales en cubiertas y estructuras metálicas, aunque estas “no impiden el arranque técnico de las unidades”, de acuerdo con declaraciones de sus directivos.

“#Felton a la espera. Así está hoy el sistema de bombeo que entrega agua a la termoeléctrica. Expertos auguran que en no menos de cinco días podrán acceder al lugar para intentar reinstalar el sistema”, reportó el periódico Ahora en su página oficial.

El principal obstáculo para el reinicio de operaciones radica en la imposibilidad de acceder al sistema de bombeo de agua, que alimenta los procesos de refrigeración y generación eléctrica de la planta.

Las fuertes lluvias y deslizamientos de tierra provocados por el huracán Melissa bloquearon los caminos de acceso al sitio, impidiendo el ingreso del personal técnico.

Los ingenieros prevén que, una vez restablecido el acceso y garantizadas las condiciones de seguridad, se necesitarán al menos cinco días para evaluar los daños en el sistema hidráulico y reinstalar los equipos afectados.

Los directivos de la termoeléctrica precisaron que el huracán causó roturas parciales en techos y estructuras metálicas, sin comprometer los sistemas principales de generación.

Sin embargo, la planta continúa sin suministro eléctrico externo, lo que impide realizar comprobaciones y pruebas en los equipos.

“El principal desafío ahora es recuperar el bombeo y garantizar la energía para iniciar el proceso de arranque”, explicó un especialista de Felton citado por Emilio Rodríguez Pupo.

“No podemos operar sin agua ni revisar los sistemas sin corriente; dependemos del restablecimiento general en la zona”.

La termoeléctrica Felton es considerada una de las instalaciones energéticas más importantes del país, con una capacidad instalada superior a 500 megavatios.

Su funcionamiento es clave para el suministro eléctrico a las provincias orientales, que fueron severamente golpeadas por el huracán Melissa.

Autoridades del sector energético informaron que brigadas técnicas y especialistas del Ministerio de Energía y Minas se dirigen a la zona para apoyar en las labores de diagnóstico, limpieza y reparación.

El huracán Melissa impactó el oriente cubano con vientos de hasta 185 km/h y lluvias torrenciales que causaron inundaciones, deslizamientos de tierra y daños a la infraestructura eléctrica en varias provincias. Holguín, una de las más afectadas, continúa parcialmente sin servicio eléctrico y con numerosos circuitos averiados.