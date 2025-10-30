Con el oriente aún desconectado, la UNE pronostica más apagones por falta de generación

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) advirtió este jueves que el país enfrentará nuevos y prolongados apagones por la falta de capacidad de generación, mientras el oriente del país continúa desconectado del sistema nacional tras el paso del huracán Melissa.

Según el parte oficial publicado por la empresa estatal, la disponibilidad actual del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es de 1.050 megawatts (MW) frente a una demanda de 1.910 MW, lo que provoca una afectación de 850 MW. Para el pico nocturno, la UNE prevé una disponibilidad de 1.348 MW y una demanda máxima de 2.450 MW, con un déficit de 1.102 MW y apagones estimados en 1.172 MW.

La nota oficial detalla que ayer se afectó el servicio eléctrico durante las 24 horas, con una máxima afectación de 1.298 MW a las 7:40 p.m., mientras que 653 MW permanecen fuera de servicio en las provincias orientales desde Las Tunas hasta Guantánamo, como consecuencia del impacto del huracán.

Entre las principales incidencias, la empresa reporta averías en la Unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y la Unidad 2 de la CTE Felton —esta última en Holguín—, además de mantenimientos programados en las plantas de Cienfuegos, Nuevitas y Santa Cruz del Norte. A ello se suman limitaciones térmicas por 501 MW fuera de servicio y problemas de combustible que mantienen paralizadas 46 centrales de generación distribuida y 177 MW por falta de lubricantes, elevando a 627 MW los megawatts fuera del sistema por esa causa.

En La Habana, la Empresa Eléctrica informó que el servicio se interrumpió por 24 horas consecutivas y que, al cierre de su parte, aún no se había restablecido completamente el suministro, con 124 MW fuera de operación en los bloques 3, 4 y 6. Publicó además un nuevo cronograma de apagones que abarca desde las 10:00 a.m. del jueves 30 hasta las 10:00 a.m. del viernes 31 de octubre.

Mientras tanto, en Santiago de Cuba, la empresa eléctrica provincial comunicó que no ha podido iniciar las labores de reparación debido a que la zona se mantiene en fase de alarma ciclónica. Los técnicos esperan la autorización de la Defensa Civil para comenzar los trabajos, aunque advirtieron que las centrales termoeléctricas del oriente (Camagüey–Guantánamo) siguen fuera de servicio, por lo que la recuperación será gradual y se priorizarán hospitales, bombeo de agua y centros de evacuación.

En la vecina provincia de Granma, la empresa eléctrica también pidió a la población “paciencia” ante la prolongación del apagón general tras el paso del huracán Melissa. La entidad explicó que el restablecimiento del servicio será un proceso gradual, priorizando hospitales, bombeo de agua y centros de evacuación, antes de restablecer los circuitos residenciales.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, viajó a Santiago de Cuba y aseguró que “saldremos adelante” tras el paso del huracán Melissa, mientras brigadas especializadas trataban de evaluar los daños en las líneas de transmisión y en las centrales eléctricas del oriente.

Antes de la llegada del huracán Melissa, la Unión Eléctrica decidió desconectar las termoeléctricas Antonio Maceo (Renté), Lidio Ramón Pérez (Felton) y la Central Fuel de Moa como medida preventiva, lo que dejó sin servicio eléctrico a buena parte del oriente del país. Desde entonces, estas plantas no han sido reactivadas y la región continúa prácticamente a oscuras tras el paso del huracán.

Con una demanda que supera ampliamente la capacidad de generación y un sistema eléctrico parcialmente colapsado, Cuba enfrenta uno de los escenarios energéticos más críticos del año, con miles de hogares sin electricidad y servicios básicos comprometidos.