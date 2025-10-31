Tras el paso del huracán Melissa y las imágenes desoladoras que llegan desde el oriente de Cuba, muchos cubanos dentro y fuera de la isla se han movilizado para aportar su granito de arena. Desde Miami, rostros reconocidos del mundo de la música y las redes sociales como el tiktoker Bryansito, el cantante Zurdo, el artista urbano Wow Popy y el repartero Bebeshito se unieron a una iniciativa solidaria y llevaron donaciones destinadas a las familias más afectadas por el devastador ciclón.

Las imágenes, compartidas por los propios artistas y por la cuenta La Familia Cubana, muestran a los jóvenes cargando cajas y donativos en una camioneta, entre esfuerzo, sonrisas y emoción. Los artistas reunieron alimentos, agua y productos básicos para las familias que lo perdieron todo, en un gesto que ha conmovido profundamente a sus seguidores.

“Nuestro pueblo nos necesita, no importa de qué país seas... necesitamos de esa ayuda”, expresó el tiktoker Bryansito en la publicación que acompañó la jornada solidaria, animando a sus seguidores a sumarse. Sus palabras reflejan el espíritu de empatía y compromiso que marcó esta acción. Por su parte, Wow Popy llegó con bolsas repletas de productos para ayudar a la gente del oriente cubano, donde también tiene familia.

El huracán Melissa dejó severas afectaciones en la región oriental del país, con viviendas dañadas y comunidades completamente aisladas. En medio de ese panorama, el gesto de estos jóvenes creadores desde Miami se ha convertido en una inspiración para otros cubanos. Bebeshito, acompañado de su esposa Rachel, también llevó comida y artículos de primera necesidad. Rachel contó que logró mover a su familia antes del paso del huracán, pero la casa de su abuelo sufrió daños y quedó inundada.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y gratitud hacia los artistas. “Gracias por pensar en los nuestros”, “Así se representa a Cuba” y “El ejemplo que muchos deberían seguir” fueron algunos de los comentarios más repetidos.