La influencer cubana Rachel Arderi y el reguetonero Oniel Bebeshito enviaron donaciones de alimentos y artículos de primera necesidad a las familias afectadas por el paso del huracán Melissa, que dejó graves daños en el oriente de Cuba.

En un video compartido por La Familia Cubana, la joven relató que su familia resultó directamente afectada por las inundaciones provocadas por el ciclón. “Dando un granito de arena para la gente de Cuba. Mi gente de oriente, porque mi familia completa está en Holguín. Yo moví a mi abuelo y a mi familia completa de donde estaban. La casa de mi abuelo se inundó completa. Es una casa de tres pisos y se inundó hasta el segundo”, contó la creadora de contenido, visiblemente conmovida.

El huracán Melissa azotó el oriente cubano con vientos de hasta 295 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, causando estragos en infraestructuras críticas. En Holguín, el Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin quedó parcialmente inutilizado tras sufrir severas inundaciones y apagones que complicaron la atención médica. Varias zonas de la provincia permanecen sin electricidad ni agua potable, mientras los servicios sanitarios y de emergencia continúan colapsados.

Ante ese panorama, Rachel explicó que decidió priorizar el envío de alimentos, convencida de que “es lo que más necesita el pueblo de Cuba”. Por su parte, Oniel Bebeshito aclaró que su gesto solidario no busca reconocimiento público. “Yo no hago las donaciones para las redes, por eso no subí nada”, afirmó el cantante para las cámaras de La Familia Cubana y aseguró que su motivación es ayudar a su gente y no generar contenido.

El video de la entrega de donaciones generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos cubanos expresaron admiración y gratitud. “Qué lindo gesto, el oriente de Cuba está destruido, cualquier donación se agradece”, comentó una seguidora. Otros destacaron la humildad del artista y su compromiso con el pueblo. “Ese bro es el número uno sin discusión, tremenda humildad, mis respetos”, escribió un usuario.