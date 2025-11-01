Cuba y la mayor parte EE.UU. a punto de cambiar al horario de invierno

Vídeos relacionados:

Este domingo 2 de noviembre tanto Cuba como la mayor parte de Estados Unidos realizarán su habitual cambio de hora para dar paso al horario de invierno.

En Cuba, el cambio al horario de invierno tendrá lugar a la medianoche del sábado 1 al domingo 2 de noviembre.

Según la información oficial, a las 12:00 a.m. del domingo, los relojes deberán atrasarse una hora, por lo que volverán a marcar las 11:00 p.m. del sábado.

El último cambio de hora en Cuba ocurrió el 9 de marzo de 2025, cuando se adoptó el horario de verano. Ocho meses después, el país regresa a su horario estándar sin que se haya logrado una mejora significativa en el panorama energético.

Estados Unidos: entre la rutina y el debate político

También el domingo 2 de noviembre, a las 2:00 a.m., Estados Unidos dará por terminado el Daylight Saving Time (horario de verano) y entrará en el horario estándar de invierno, tal como establece la Ley de Política Energética de 2005.

Al llegar las 2:00 a.m., los relojes deberán atrasarse una hora para marcar la 1:00 a.m., lo que representa una ganancia de sueño para quienes madrugan.

Lo más leído hoy:

Se trata de un cambio automático en la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, pero que aún requiere revisión manual en relojes analógicos y otros aparatos no conectados a internet.

Este ajuste también conlleva una modificación en los ciclos de luz natural: amanecerá más temprano, pero también anochecerá antes, afectando la rutina diaria de trabajadores, estudiantes y familias enteras. El día del cambio, en la práctica, tendrá una duración de 25 horas.

Florida: Atrapada entre el Congreso y el sol

En estados como Florida, la transición horaria ocurre pese a los intentos por abolir los cambios bianuales. En 2018, el estado aprobó la “Ley de Protección del Sol”, con la que buscaba quedarse de forma permanente en el horario de verano.

Sin embargo, esta medida requiere una modificación a nivel federal -específicamente, de la Ley de Horario Uniforme de 1966- lo cual depende del Congreso estadounidense.

Hasta ahora, ese debate sigue estancado en Washington, dejando a los floridanos sujetos al cambio de hora dos veces al año.

Excepciones: No todos cambian la hora en EE.UU.

Aunque la transición aplica a la mayoría del país, existen zonas que no adoptan el cambio.

Ellos son: Hawái; la mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo); Puerto Rico; Guam; Samoa Americana; Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes de EE.UU.

Estos lugares permanecen todo el año en horario estándar, al considerar que el ahorro energético no compensa los efectos negativos del cambio de hora.

Un debate no resuelto: ¿Vale la pena?

Desde su implementación en 1918, el cambio horario ha estado rodeado de controversias. Si bien nació como una medida para ahorrar energía, estudios modernos cuestionan su efectividad. Además, se ha demostrado que el ajuste puede aumentar el riesgo de accidentes de tráfico, alterar el sueño y afectar la salud mental.

Expertos sugieren anticiparse al cambio con ajustes graduales en los horarios de sueño, limitar el uso de pantallas antes de acostarse y exponerse a la luz solar matutina para minimizar el impacto.