"Echados a su suerte": Impactantes imágenes de abandono en El Cobre tras paso de Melissa

Un video difundido desde El Cobre, en Santiago de Cuba, revela un panorama de devastación tras el paso del huracán Melissa: casas sin techo, árboles y tendidos caídos, deslizamientos de tierra y hogares destruidos.
La comunidad está “echada a su suerte”, según denunció la activista Carolina Barrero, quien compartió el material de las fuentes y pidió no dejar solos a los afectados.
"Nada ni nadie de ese desgobierno ha ido a ayudar. Solo se pavonean en victorias inventadas ajenas a la realidad", escribió.
La magnitud del daño fue corroborada por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, que describió a El Cobre como “el pueblo donde los vientos de Melissa quedaron atrapados e hicieron volar todo cuanto pudieron”, con una población “golpeada material y espiritualmente” tras el huracán.
Las escenas que circulan muestran estructuras colapsadas y vecinos intentando recuperar pertenencias entre escombros y barro.
Entre los lugares más afectados se encuentra el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, casa espiritual de todos los cubanos, que sufrió severos daños.
En una publicación en Facebook, el usuario Óscar Parada Pérez había lamentado el estado del templo con palabras que reflejaban un sentimiento colectivo.
“La casa que todos visitamos, la casa que siempre está abierta, la casa de todos los cubanos, la casa de la Madre… está en ruinas”, dijo.
Aun así, desde el propio santuario se organizan labores para contabilizar los daños y asistir a las familias más afectadas.
La madrugada del miércoles la situación se volvió crítica en el poblado con lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra. Reportes oficiales y publicaciones en redes informaron que 17 personas —entre ellas niños y adultos mayores— quedaron atrapadas tras el colapso de una ladera en la Loma del Cimarrón, zona castigada además por la crecida repentina del río que atraviesa el poblado.
Equipos de rescate y salvamento del Ministerio del Interior y la Defensa Civil se desplegaron desde primeras horas, pero las labores se vieron obstaculizadas por el terreno anegado, los derrumbes y la interrupción de accesos.
En medio del dolor que dejan las imágenes y del valor simbólico de El Cobre para la nación, se multiplican los llamados a sostener la solidaridad y a acelerar la ayuda.
Las comunidades intentan rearmar su vida cotidiana en un escenario de pérdidas materiales y afectación espiritual que el huracán Melissa dejó al descubierto.
El paso del huracán Melissa dejó inundaciones severas Santiago de Cuba, además de roturas estructurales.
Las precipitaciones acumuladas en El Cobre superaron los 267 milímetros, según datos del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET).
En la costa de Guamá, donde el ojo del ciclón tocó tierra durante la madrugada del miércoles, las olas superaron los cuatro metros, y los vientos de hasta 185 km/h destruyeron techos, arrastraron embarcaciones y dejaron a comunidades incomunicadas.
Impacto del Huracán Melissa en El Cobre y Santiago de Cuba
¿Cuáles fueron los principales daños causados por el huracán Melissa en El Cobre?
El huracán Melissa causó devastación en El Cobre, con casas sin techo, árboles caídos, deslizamientos de tierra y hogares destruidos. El Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre sufrió severos daños, incluyendo vitrales y ventanas rotas. Además, 17 personas quedaron atrapadas tras el colapso de una ladera en la Loma del Cimarrón.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante la situación en El Cobre tras el huracán?
La respuesta del gobierno cubano ha sido criticada por muchos residentes y activistas. No se ha reportado una ayuda significativa del gobierno en las áreas más afectadas, y se han denunciado la falta de recursos y la lentitud en la respuesta oficial. Mientras tanto, organizaciones como Cáritas Cuba han comenzado a movilizar recursos para ayudar a los damnificados.
¿Qué papel está jugando Cáritas Cuba en la recuperación tras el huracán Melissa?
Cáritas Cuba está desempeñando un papel crucial en la canalización de ayudas para los damnificados del huracán Melissa. La organización está trabajando para brindar asistencia espiritual y material a las familias afectadas, ofreciendo alimentos y recursos básicos. Además, ha hecho un llamado a la solidaridad de cubanos dentro y fuera del país para contribuir a la recuperación.
¿Cuál es el estado actual del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre después del huracán?
El Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre ha sufrido daños significativos, incluyendo vitrales y ventanas rotas, así como desgaste en las paredes. A pesar de los daños, desde el santuario se están organizando labores para contabilizar los daños y asistir a las familias más afectadas. La comunidad se encuentra movilizada para su restauración.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.