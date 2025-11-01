"Echados a su suerte": Impactantes imágenes de abandono en El Cobre tras paso de Melissa

Un video difundido desde El Cobre, en Santiago de Cuba, revela un panorama de devastación tras el paso del huracán Melissa: casas sin techo, árboles y tendidos caídos, deslizamientos de tierra y hogares destruidos.

La comunidad está “echada a su suerte”, según denunció la activista Carolina Barrero, quien compartió el material de las fuentes y pidió no dejar solos a los afectados.

"Nada ni nadie de ese desgobierno ha ido a ayudar. Solo se pavonean en victorias inventadas ajenas a la realidad", escribió.

La magnitud del daño fue corroborada por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, que describió a El Cobre como “el pueblo donde los vientos de Melissa quedaron atrapados e hicieron volar todo cuanto pudieron”, con una población “golpeada material y espiritualmente” tras el huracán.

Las escenas que circulan muestran estructuras colapsadas y vecinos intentando recuperar pertenencias entre escombros y barro.

Entre los lugares más afectados se encuentra el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, casa espiritual de todos los cubanos, que sufrió severos daños.

Captura de Facebook

En una publicación en Facebook, el usuario Óscar Parada Pérez había lamentado el estado del templo con palabras que reflejaban un sentimiento colectivo.

“La casa que todos visitamos, la casa que siempre está abierta, la casa de todos los cubanos, la casa de la Madre… está en ruinas”, dijo.

Aun así, desde el propio santuario se organizan labores para contabilizar los daños y asistir a las familias más afectadas.

La madrugada del miércoles la situación se volvió crítica en el poblado con lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra. Reportes oficiales y publicaciones en redes informaron que 17 personas —entre ellas niños y adultos mayores— quedaron atrapadas tras el colapso de una ladera en la Loma del Cimarrón, zona castigada además por la crecida repentina del río que atraviesa el poblado.

Captura de Facebook

Equipos de rescate y salvamento del Ministerio del Interior y la Defensa Civil se desplegaron desde primeras horas, pero las labores se vieron obstaculizadas por el terreno anegado, los derrumbes y la interrupción de accesos.

En medio del dolor que dejan las imágenes y del valor simbólico de El Cobre para la nación, se multiplican los llamados a sostener la solidaridad y a acelerar la ayuda.

Las comunidades intentan rearmar su vida cotidiana en un escenario de pérdidas materiales y afectación espiritual que el huracán Melissa dejó al descubierto.

El paso del huracán Melissa dejó inundaciones severas Santiago de Cuba, además de roturas estructurales.

Las precipitaciones acumuladas en El Cobre superaron los 267 milímetros, según datos del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET).

En la costa de Guamá, donde el ojo del ciclón tocó tierra durante la madrugada del miércoles, las olas superaron los cuatro metros, y los vientos de hasta 185 km/h destruyeron techos, arrastraron embarcaciones y dejaron a comunidades incomunicadas.