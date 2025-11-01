Continúan rescates y evacuaciones en Río Cauto por las graves inundaciones en Granma

Decenas de comunidades en el oriente cubano, principalmente en Río Cauto y Guamo, han sido evacuadas en las últimas horas por el desbordamiento de la cuenca del río Cauto, el más largo del país.

Según reportes de medios locales y fuentes oficiales, cientos de personas han sido evacuadas, entre ellas embarazadas, madres con recién nacidos y niñas, quienes fueron acogidas este sábado en la Sala Polivalente 1ro de Enero, en Bayamo.

La Defensa Civil, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT) participan en las labores de rescate, mientras brigadas médicas, bomberos y voluntarios de la comunidad se mantienen movilizados para proteger vidas humanas ante la crecida de los ríos.

Uno de los episodios más tensos ocurrió en el poblado de Guamo, donde un tren con 13 vagones logró trasladar a más de 2.600 personas hacia zonas seguras, en una operación compleja y riesgosa.

Durante el trayecto, la locomotora 52554 se vio afectada por la socavación de la vía debido a la fuerza del agua, lo que provocó la separación de varios vagones. Sin embargo, gracias a la pericia de la tripulación y la solidaridad de los pasajeros, no hubo lesionados.

Las autoridades ferroviarias, con apoyo de la Unión de Ferrocarriles de Cuba y el Consejo de Defensa Provincial de Las Tunas, coordinaron el rescate de los vagones varados y la evacuación total de los pasajeros, algunos auxiliados con chalupas particulares debido al nivel del agua, que alcanzó la escalerilla del tren.

El delegado de Transporte en Las Tunas, Reinaldo Reyes, confirmó que los evacuados fueron trasladados posteriormente en ómnibus hacia Colombia, donde reciben atención médica y alimentación.

También se informó que los cochemotores de Jobabo retornaron a Guamo para recoger a las personas que permanecían en los coches y trasladarlas a zonas seguras.

Muy cerca de Guamo, en Los Cayos de Río Cauto, el Ministerio de las Fuerzas rescató con ayuda de un helicóptero a seis personas en una compleja operación, dado que los afectados no tenían acceso a la azotea de la edificación inundada donde se encontraban.

El Consejo de Defensa Nacional aseguró que se mantiene vigilante ante nuevas necesidades de evacuación y que se trabaja para restablecer la vía férrea y recuperar los equipos afectados por las inundaciones, ocasionadas por el paso del huracán Melissa.

En redes sociales, medios oficiales como CMKX Radio Bayamo y CNC TV Granma mostraron imágenes de los operativos, mientras que usuarios compartieron mensajes de apoyo a las familias damnificadas y al personal que participa en las tareas de rescate.

Las fuertes lluvias siguen afectando varias zonas del oriente cubano, y las autoridades mantienen la alerta por posibles desbordamientos adicionales del río Cauto.