“No hay necesidad de una evacuación masiva”, dicen las autoridades a pobladores en Río Cauto

La tensión entre el discurso oficial y la percepción ciudadana se hace visible en vídeos y grupos locales

En un video difundido este viernes en redes sociales, una funcionaria local insiste en que no hacía falta evacuar masivamente a la población del municipio de Río Cauto, mientras vecinos y usuarios de Facebook denuncian peligros y exigen rescates urgentes en comunidades anegadas, tras el paso del huracán Melissa.

La declaración, pronunciada ante vecinos visiblemente preocupados, busca transmitir calma y subrayar que las autoridades consideran la situación manejable, sin ordenar desalojos generales.

Foto: Facebook/CMKX Radio Bayamo

Sin embargo, la reacción en grupos comunitarios en Facebook refleja una opinión muy diferente: mensajes de miedo, indignación y pedidos urgentes de rescate.

En el grupo Revolico Río Cauto, los usuarios replicaron y cuestionaron la versión oficial con dureza. Algunos comentarios recogen el temor de la población: “Yo no sé qué se piensan para sacarnos al pueblo de Río Cauto. Dios nos proteja”, escribió Leidis Ávila.

“¿Normalidad donde, gobierno de Cuba? Río Cauto es una película de terror”, señaló otro vecino.

Otros mensajes son más contundentes: “¿Y qué esperan para rescatarlos? Quieren que se mueran”.

“No hay necesidad de una evacuación masiva y el agua detrás de ellos, llegando al punto más alto de Río Cauto en estos momentos”, añadió una usuaria, en un tono de incredulidad.

Las críticas van más allá de la negación de la evacuación. Muchos acusan a las autoridades de minimizar el peligro en zonas de difícil acceso y de demorar las operaciones de socorro.

El contraste entre la imagen de “control” que intentan transmitir los funcionarios y la percepción de riesgo en el terreno profundiza la desconfianza de los pobladores.

Un video difundido este sábado en redes sociales muestra la magnitud de las inundaciones en el municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, donde vecinos aseguran que “el 90% de la gente lo va a perder todo”.

Fuentes visuales y testimonios recogidos en la última jornada muestran comunidades aisladas, viviendas anegadas y caminos cortados en el valle del Cauto.

Vecinos alertan que el avance del agua y la saturación del terreno incrementan la posibilidad de nuevas emergencias si no se agilizan los rescates y el traslado de personas en riesgo.

Frente a ese escenario, la insistencia en evitar una evacuación masiva plantea preguntas urgentes sobre los criterios de protección civil aplicados y sobre la capacidad real de acceso y respuesta en las áreas más afectadas.

Los pobladores exigen medidas inmediatas y visibles: botes, equipos de rescate, rutas alternativas para evacuar y atención médica y alimentaria para quienes permanecen aislados.

Mientras tanto, la discusión pública en redes permanece encendida. Muchos vecinos reclaman que la prioridad no sea la contabilidad de daños o el discurso de “control”, sino la salvaguarda inmediata de vidas humanas en los puntos del valle donde el agua aún no ha retrocedido.