"Yo también me quiero ir de aquí": la respuesta viral de una joven que refleja la desesperanza de muchos en Cuba

Joven cubana explica por qué no ha podido salir de Cuba y su video se hace viral en TikTok

Una joven cubana identificada en redes sociales como @zol.arias compartió un video en el que responde a quienes le preguntan por qué todavía no ha salido de Cuba, explicando con sencillez las razones que la retienen en la isla.

“Gente no me pregunten más por qué no me he ido de Cuba, yo necesito tres cosas, tres cosas para irme de Cuba: pasaporte, dinero, y una visa. ¿Adivinen cuál de las tres tengo? Pasaporte, todavía no tengo ni dinero, ni visa. Cuando tenga esas dos entonces ya estaremos hablando de para dónde me voy”, dice la joven al inicio del video.

En su mensaje, grabado aparentemente en medio de un apagón, la cubana insiste en que su deseo es emigrar, pero que las limitaciones económicas y burocráticas se lo impiden: “No me estresen gente, yo también me quiero ir de aquí, no piensen que yo no me quiero ir de aquí, yo sí quiero, lo que todavía no he podido”.

La joven añade que no trabaja “en el aeropuerto, ni en ningún consulado” y que, si los cónsules no le otorgan una visa, no tiene cómo salir del país: “Imagínense, imagínense, qué hago, no lo puedo...”, concluye antes de interrumpirse al oír la voz de un vendedor ambulante en la calle.

El video generó un intenso debate entre los usuarios, con cientos de comentarios que van desde expresiones de solidaridad hasta ofrecimientos de ayuda o propuestas para emigrar a otros países. Algunos le sugirieron alternativas como Nicaragua, México, Perú o Panamá, mientras otros recordaron los altos costos del pasaporte cubano y la dificultad para obtener visados.

Uno de los usuarios le escribió: “corazón te llevo a Nicaragua conmigo”, a lo que otra persona respondió: “en ninguna parte del vídeo dice que está buscando marido”. En otro hilo, una usuaria aclaró: “no necesita casarse para salir de Cuba, necesita dinero”.

Otros mensajes, en cambio, reflejan empatía y comprensión ante la situación que viven muchos cubanos. “Dios quiera y pueda salir pronto de ahí”, comentó alguien, mientras otro apuntó: “Los que se tienen que ir es la familia Castro”.

El tema migratorio sigue siendo una de las mayores preocupaciones para miles de cubanos. En los últimos años, la crisis económica, los bajos salarios y la falta de libertades han provocado un éxodo sin precedentes, con rutas que incluyen países de libre visado como Nicaragua, y opciones más riesgosas hacia Estados Unidos a través de Centroamérica.

Según cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), más de 400.000 cubanos llegaron a territorio estadounidense en los dos últimos años fiscales, mientras que miles más permanecen varados en diferentes puntos del continente.

La situación de los cubanos que desean emigrar se agrava por los altos costos de los trámites y la falta de opciones diplomáticas. Los países de libre visado para ciudadanos de Cuba se han reducido en los últimos años, y la obtención de una visa en los consulados extranjeros suele implicar largos procesos y altos costos.