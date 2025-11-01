¡Vaya cambio! Así ha cambiado el cuerpo de Gracie Bon, participante de "La Casa de Alofoke 2", en los últimos años

La modelo panameña Gracie Bon está dando de qué hablar dentro y fuera de “La Casa de Alofoke 2”, el popular reality dominicano que también cuenta con la participación del cubano Pollito Tropical. Con su carisma, curvas y actitud sin filtros, la influencer se ha robado buena parte del protagonismo del programa.
Hace un tiempo, Gracie sorprendió en redes sociales con un antes y después que mostraba cómo ha cambiado en los últimos años. En las fotos, posó orgullosa de su cuerpo y escribió un mensaje que sigue inspirando a miles: “Sigo siendo la misma gordita de antes, pero ahora no me encierro ni me encojo por nadie”.
Su publicación, que se volvió viral en Instagram, no solo celebraba su transformación física, sino también su evolución emocional. La modelo, que padece lipedema, una condición que causa acumulación de grasa en piernas y brazos, ha convertido su historia en una bandera de autoaceptación y empoderamiento femenino.
Ahora, dentro de La Casa de Alofoke 2, Gracie Bon brilla con naturalidad y humor. Su entrada al reality fue tan esperada que la producción tuvo que hacer algunos ajustes, incluyendo una cama y un baño especiales, lo que provocó todo tipo de comentarios divertidos en redes.
Entre risas, retos y confesiones, la panameña comparte pantalla con figuras como Carlos Montesquieu, Luis Polonia, Jlexis, Michael Flores y el querido Pollito Tropical.
Con más de 11 millones de seguidores en Instagram y millones más en TikTok, Gracie Bon sigue demostrando que no hay talla ni forma que limite el éxito. En televisión o en redes, su mensaje es claro: aceptarse no es una moda, es una revolución.
Preguntas frecuentes sobre Gracie Bon y Pollito Tropical en "La Casa de Alofoke 2"
¿Qué cambios ha experimentado Gracie Bon en su cuerpo y cómo los ha compartido con el público?
Gracie Bon ha mostrado su transformación física a través de un antes y después en redes sociales, enfatizando su evolución emocional y su lucha contra el lipedema, una condición que causa acumulación de grasa en piernas y brazos. Su mensaje de autoaceptación y empoderamiento ha inspirado a miles de personas.
¿Cómo ha influido Pollito Tropical en "La Casa de Alofoke 2"?
Pollito Tropical ha sido una figura destacada en "La Casa de Alofoke 2" debido a su carisma y espíritu auténtico. Desde su entrada triunfal hasta enfrentamientos con otros participantes, ha mantenido a los espectadores atentos, generando polémica y apoyo de su público, especialmente de la comunidad cubana.
¿Qué mensaje ha transmitido Pollito Tropical sobre la situación política en Cuba desde el reality?
Pollito Tropical lanzó un contundente mensaje contra el régimen cubano en "La Casa de Alofoke 2", expresando su deseo de que Cuba salga de la dictadura. Este acto ha sido celebrado por muchos cubanos que ven en él una voz de resistencia y esperanza desde el exterior.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.