¡Vaya cambio! Así ha cambiado el cuerpo de Gracie Bon, participante de "La Casa de Alofoke 2", en los últimos años

La modelo panameña Gracie Bon está dando de qué hablar dentro y fuera de “La Casa de Alofoke 2”, el popular reality dominicano que también cuenta con la participación del cubano Pollito Tropical. Con su carisma, curvas y actitud sin filtros, la influencer se ha robado buena parte del protagonismo del programa.

Hace un tiempo, Gracie sorprendió en redes sociales con un antes y después que mostraba cómo ha cambiado en los últimos años. En las fotos, posó orgullosa de su cuerpo y escribió un mensaje que sigue inspirando a miles: “Sigo siendo la misma gordita de antes, pero ahora no me encierro ni me encojo por nadie”.

Su publicación, que se volvió viral en Instagram, no solo celebraba su transformación física, sino también su evolución emocional. La modelo, que padece lipedema, una condición que causa acumulación de grasa en piernas y brazos, ha convertido su historia en una bandera de autoaceptación y empoderamiento femenino.

Ahora, dentro de La Casa de Alofoke 2, Gracie Bon brilla con naturalidad y humor. Su entrada al reality fue tan esperada que la producción tuvo que hacer algunos ajustes, incluyendo una cama y un baño especiales, lo que provocó todo tipo de comentarios divertidos en redes.

Entre risas, retos y confesiones, la panameña comparte pantalla con figuras como Carlos Montesquieu, Luis Polonia, Jlexis, Michael Flores y el querido Pollito Tropical.

Con más de 11 millones de seguidores en Instagram y millones más en TikTok, Gracie Bon sigue demostrando que no hay talla ni forma que limite el éxito. En televisión o en redes, su mensaje es claro: aceptarse no es una moda, es una revolución.