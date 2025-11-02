Gobierno cubano reconoce que el restablecimiento eléctrico en oriente está “complejizado” tras Melissa

Vídeos relacionados:

El régimen cubano reconoció que el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico en el oriente del país está “complejizado”, debido a los cuantiosos daños provocados por el huracán Melissa en las redes de distribución y las líneas de transmisión de alta tensión.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la Presidencia de Cuba, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que la recuperación avanza lentamente por el nivel de destrucción que presentan los sistemas eléctricos en varias provincias.

En su informe ante el Consejo de Defensa Nacional, De la O Levy precisó que en Las Tunas más de 48,000 clientes ya tienen servicio eléctrico; en Guantánamo, solamente el 34% de la población dispone de fluido; mientras que en Granma, apenas el 17% de los habitantes cuenta con electricidad, gracias a microsistemas aislados que funcionan de manera temporal.

El ministro explicó que el suministro desde el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) hacia la provincia de Granma continúa interrumpido, tras la caída de seis torres de alta tensión entre Cueto y Bayamo.

Aseguró que se trabaja en la recuperación de esas estructuras y que se prioriza el uso de combustible para grupos electrógenos de emergencia y centros vitales.

También indicó que en Santiago de Cuba la situación es más crítica, al reconocer que el restablecimiento del servicio está “complejizado por los cuantiosos daños en las redes de distribución”, lo que impide la creación de circuitos eléctricos o “islas” que permitan restablecer el servicio de manera parcial.

De la O Levy mencionó que varias mini y micro hidroeléctricas permanecen inundadas, lo que ha impedido su puesta en marcha, y que hasta el momento se reportan 98 transformadores dañados y numerosos postes caídos o recostados, aunque aclaró que “la mayoría no están partidos”.

Pese a este panorama, el ministro afirmó que “todas las unidades termoeléctricas de Camagüey a Artemisa están en línea”, aunque la población reporta largos apagones, y que el suministro nacional se sostiene con la activación de las plantas que no resultaron afectadas directamente por el huracán.

El reporte oficial también destacó que se asegura combustible para mantener operativos los generadores de respaldo en hospitales, acueductos y centros de evacuación.

No obstante, la propia información de la Presidencia confirma que la mayor parte del oriente cubano continúa sin electricidad, con limitaciones de acceso a las zonas más afectadas por las inundaciones y los derrumbes.

Durante la reunión del Consejo de Defensa Nacional, encabezada por Miguel Díaz-Canel, el mandatario pidió “trabajar con intensidad” en la rehabilitación de los servicios básicos, la limpieza de escombros y la atención a los damnificados, palabras que pertenecen más al ámbito de la propaganda que a la realidad que padecen millones en el oriente.

También insistió en “priorizar la distribución de donaciones” hacia las provincias más golpeadas por el huracán, entre ellas Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas.