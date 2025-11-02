Granma sigue sin electricidad en la mayoría de sus municipios tras el paso de Melissa

Ciudadanos reclaman una mejor comunicación de los partes diarios mediante altoparlantes en las calles

La Empresa Eléctrica de Granma informó este sábado que la mayoría de los municipios permanecen sin electricidad tras el paso del huracán Melissa, mientras se restablecen paulatinamente algunos circuitos y hospitales esenciales en medio de críticas por la falta de información.

Solo los hospitales Celia Sánchez Manduley, Hermanos Cordovés y Fe del Valle cuentan con servicio eléctrico, junto a sectores de Pilón, Guisa, Campechuela Pueblo y Banda Ecil, donde se mantiene la conexión por motivos de comunicación con el despacho provincial, precisó el parte diario de recuperación del sistema electroenergético divulgado por la emisora CMKX Radio Bayamo, en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook/CMKX Radio Bayamo

Sin embargo, el reporte confirmó la caída del microsistema que suministraba electricidad al municipio de Bayamo, donde ya se iniciaron los trabajos para sincronizar nuevamente la red.

También se indicó que el Parque Solar Fotovoltaico La Sabana está listo para incorporarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Entre las acciones del día, las autoridades priorizan la reparación de subestaciones de transmisión en el municipio Río Cauto, una de las zonas más afectadas, y anunciaron la llegada del contingente “Ignacio Agramonte”, de la Empresa Eléctrica de Camagüey, para acelerar la recuperación.

Captura de Facebook/CMKX Radio Bayamo

No obstante, la población denuncia en redes sociales que la electricidad no ha regresado en amplias zonas de Bayamo, Veguita, Manzanillo y Campechuela.

“Desde el martes en Veguita no hay electricidad y según las noticias no fuimos afectados. ¿En qué mundo estamos?”, escribió una usuaria.

Otros aseguran que “solo el circuito especial de Bayamo tiene corriente y el resto está en total oscuridad”.

Captura de Facebook/CMKX Radio Bayamo

Varios ciudadanos reclamaron también una mejor comunicación con la población, como sugirió Adrián Acosta Rosales, quien pidió que los partes diarios se informen en la calle “por los carros de propaganda del Partido” ante la falta de carga en los dispositivos móviles.

Las autoridades provinciales insistieron en no tocar cables caídos y en reportar las averías mediante los canales oficiales del 188-88, al tiempo que reconocieron que aún no es posible la circulación segura hacia varios asentamientos, lo que dificulta las labores de reparación.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) enfrenta este sábado 1 de noviembre otra jornada crítica, con apagones generalizados en todo el país, y una situación especialmente grave en el oriente cubano, donde el huracán dejó tras de sí inundaciones, daños estructurales y cientos de comunidades sin electricidad.

Para el horario pico de la noche, el propio sistema eléctrico prevé un déficit de 1,090 MW, lo que podría traducirse en apagones de más de 10 horas en la mayoría de las provincias.

Las zonas del oriente seguirán siendo las más afectadas, ya que el huracán Melissa dejó redes caídas, transformadores dañados y subestaciones anegadas.