Granma sigue sin electricidad en la mayoría de sus municipios tras el paso de Melissa

Vídeos relacionados:
La Empresa Eléctrica de Granma informó este sábado que la mayoría de los municipios permanecen sin electricidad tras el paso del huracán Melissa, mientras se restablecen paulatinamente algunos circuitos y hospitales esenciales en medio de críticas por la falta de información.
Solo los hospitales Celia Sánchez Manduley, Hermanos Cordovés y Fe del Valle cuentan con servicio eléctrico, junto a sectores de Pilón, Guisa, Campechuela Pueblo y Banda Ecil, donde se mantiene la conexión por motivos de comunicación con el despacho provincial, precisó el parte diario de recuperación del sistema electroenergético divulgado por la emisora CMKX Radio Bayamo, en su perfil de Facebook.
Sin embargo, el reporte confirmó la caída del microsistema que suministraba electricidad al municipio de Bayamo, donde ya se iniciaron los trabajos para sincronizar nuevamente la red.
También se indicó que el Parque Solar Fotovoltaico La Sabana está listo para incorporarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Entre las acciones del día, las autoridades priorizan la reparación de subestaciones de transmisión en el municipio Río Cauto, una de las zonas más afectadas, y anunciaron la llegada del contingente “Ignacio Agramonte”, de la Empresa Eléctrica de Camagüey, para acelerar la recuperación.
Lo más leído hoy:
No obstante, la población denuncia en redes sociales que la electricidad no ha regresado en amplias zonas de Bayamo, Veguita, Manzanillo y Campechuela.
“Desde el martes en Veguita no hay electricidad y según las noticias no fuimos afectados. ¿En qué mundo estamos?”, escribió una usuaria.
Otros aseguran que “solo el circuito especial de Bayamo tiene corriente y el resto está en total oscuridad”.
Varios ciudadanos reclamaron también una mejor comunicación con la población, como sugirió Adrián Acosta Rosales, quien pidió que los partes diarios se informen en la calle “por los carros de propaganda del Partido” ante la falta de carga en los dispositivos móviles.
Las autoridades provinciales insistieron en no tocar cables caídos y en reportar las averías mediante los canales oficiales del 188-88, al tiempo que reconocieron que aún no es posible la circulación segura hacia varios asentamientos, lo que dificulta las labores de reparación.
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) enfrenta este sábado 1 de noviembre otra jornada crítica, con apagones generalizados en todo el país, y una situación especialmente grave en el oriente cubano, donde el huracán dejó tras de sí inundaciones, daños estructurales y cientos de comunidades sin electricidad.
Para el horario pico de la noche, el propio sistema eléctrico prevé un déficit de 1,090 MW, lo que podría traducirse en apagones de más de 10 horas en la mayoría de las provincias.
Las zonas del oriente seguirán siendo las más afectadas, ya que el huracán Melissa dejó redes caídas, transformadores dañados y subestaciones anegadas.
Impacto del Huracán Melissa en el suministro eléctrico de Granma
¿Por qué la mayoría de los municipios de Granma siguen sin electricidad tras el paso del huracán Melissa?
La mayoría de los municipios de Granma siguen sin electricidad debido a la caída de redes, transformadores dañados y subestaciones anegadas después del paso del huracán Melissa. Las autoridades están trabajando en la reparación de subestaciones y priorizando hospitales, pero el restablecimiento será gradual.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para restablecer el servicio eléctrico en Granma?
Las autoridades están priorizando la reparación de subestaciones y han recibido apoyo del contingente “Ignacio Agramonte” de la Empresa Eléctrica de Camagüey para acelerar la recuperación. El Parque Solar Fotovoltaico La Sabana también está listo para incorporarse al Sistema Eléctrico Nacional.
¿Cómo están afectando los apagones a la población de Granma?
Los apagones prolongados en Granma afectan la comunicación, la refrigeración de alimentos y el acceso a servicios médicos. La falta de electricidad también ha complicado las operaciones de rescate y el acceso al agua potable.
¿Qué ha dicho el gobierno cubano sobre la situación eléctrica en Granma tras el huracán Melissa?
El gobierno cubano ha pedido paciencia a la población mientras se trabaja en la recuperación del servicio eléctrico de manera gradual. Han reconocido que la falta de electricidad es el principal obstáculo para restablecer otros servicios esenciales como las telecomunicaciones.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.