Apagones seguirán en toda Cuba: SEN opera con un déficit crítico, pese a entrada de Felton uno

La UNE estima una afectación total de 1,143 MW en el horario de pico nocturno

Vídeos relacionados:

Cuba sufrió apagones las 24 horas del sábado y continúa con afectaciones este domingo, con un déficit de generación que superará los 1,000 MW en el horario pico, informó la Unión Eléctrica (UNE).

Según la nota informativa diaria de la entidad, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registró una máxima afectación de 1,272 MW el sábado a las 19:00 horas.

Imagen: Unión Eléctrica UNE

A esa cifra se sumaron 560 MW perdidos en las provincias desde Las Tunas hasta Guantánamo debido al paso del huracán Melissa.

La disponibilidad del SEN a las 6:00 a.m. de este domingo era de 1.327 MW, frente a una demanda de 1.790 MW, lo que provocó 490 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario del mediodía se prevé una afectación de unos 470 MW.

Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

Lo más leído hoy:

Entre las principales causas se encuentran averías en la unidad 2 de la central termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, ubicada en Felton (Holguín) y la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre (Nuevitas, Camagüey), además de mantenimientos programados en Santa Cruz del Norte y Cienfuegos.

También hay 547 MW limitados en la generación térmica y 483 MW indisponibles por falta de combustible y lubricante.

Captura de Facebook/Empresa Eléctrica de La Habana

De acuerdo con la UNE, a las 06:57 a.m entró en línea la unidad 1 de Felton. Al respecto estimó que en el horario pico aportaría 200 MW, pero aun así se prevé un déficit de 1,073 MW y una afectación total de 1,143 MW, si se mantienen las condiciones actuales.

En La Habana, la Empresa Eléctrica reportó a través de su perfil en Facebook interrupciones durante 8 horas y 55 minutos el sábado, con una afectación máxima de 173 MW a las 7:00 p.m.

Imagen: Empresa Eléctrica de La Habana

El servicio se restableció antes de las 8:00 p.m. y no fue necesario aplicar apagones planificados en la medianoche, aseguró.

Publicó, asimismo, la programación de afectaciones por déficit de generación en la capital para la próxima semana, del 3 al 9 de noviembre.

Pese al aporte de 21 nuevos parques solares fotovoltaicos en el occidente y centro del país, que generaron 1,690 MWh, el SEN sigue operando con un déficit crítico.