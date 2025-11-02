Apagones seguirán en toda Cuba: SEN opera con un déficit crítico, pese a entrada de Felton uno

Vídeos relacionados:
Cuba sufrió apagones las 24 horas del sábado y continúa con afectaciones este domingo, con un déficit de generación que superará los 1,000 MW en el horario pico, informó la Unión Eléctrica (UNE).
Según la nota informativa diaria de la entidad, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registró una máxima afectación de 1,272 MW el sábado a las 19:00 horas.
A esa cifra se sumaron 560 MW perdidos en las provincias desde Las Tunas hasta Guantánamo debido al paso del huracán Melissa.
La disponibilidad del SEN a las 6:00 a.m. de este domingo era de 1.327 MW, frente a una demanda de 1.790 MW, lo que provocó 490 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario del mediodía se prevé una afectación de unos 470 MW.
Entre las principales causas se encuentran averías en la unidad 2 de la central termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, ubicada en Felton (Holguín) y la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre (Nuevitas, Camagüey), además de mantenimientos programados en Santa Cruz del Norte y Cienfuegos.
También hay 547 MW limitados en la generación térmica y 483 MW indisponibles por falta de combustible y lubricante.
De acuerdo con la UNE, a las 06:57 a.m entró en línea la unidad 1 de Felton. Al respecto estimó que en el horario pico aportaría 200 MW, pero aun así se prevé un déficit de 1,073 MW y una afectación total de 1,143 MW, si se mantienen las condiciones actuales.
En La Habana, la Empresa Eléctrica reportó a través de su perfil en Facebook interrupciones durante 8 horas y 55 minutos el sábado, con una afectación máxima de 173 MW a las 7:00 p.m.
El servicio se restableció antes de las 8:00 p.m. y no fue necesario aplicar apagones planificados en la medianoche, aseguró.
Publicó, asimismo, la programación de afectaciones por déficit de generación en la capital para la próxima semana, del 3 al 9 de noviembre.
Pese al aporte de 21 nuevos parques solares fotovoltaicos en el occidente y centro del país, que generaron 1,690 MWh, el SEN sigue operando con un déficit crítico.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Por qué siguen ocurriendo apagones en Cuba?
Los apagones continúan en Cuba debido a un déficit crítico de generación eléctrica que supera los 1,000 MW en los horarios pico. La situación se agrava por averías en varias unidades termoeléctricas, falta de mantenimiento y carencias de combustible y lubricantes.
¿Cómo afecta el huracán Melissa al suministro eléctrico en Cuba?
El huracán Melissa ha causado daños severos en la infraestructura eléctrica, especialmente en la región oriental de Cuba, dejando a varias provincias desconectadas del Sistema Eléctrico Nacional por al menos 15 días, complicando aún más la recuperación del servicio eléctrico.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para resolver la crisis energética?
Hasta el momento, el gobierno cubano no ha anunciado medidas de emergencia específicas para el restablecimiento del servicio eléctrico en las áreas más afectadas. La recuperación del sistema dependerá de las condiciones climáticas y la disponibilidad de recursos técnicos, lo que podría extender el plazo de restablecimiento.
¿Qué papel juegan las energías renovables en la crisis energética de Cuba?
A pesar de la incorporación de nuevos parques solares fotovoltaicos, su contribución es insuficiente para compensar el déficit estructural del sistema eléctrico cubano, que sigue dependiendo en gran medida de la generación térmica y el combustible fósil.
