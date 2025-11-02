Rescatan a hombre que quedó atrapado tras crecida de río Cauto

Vídeos relacionados:

Un hombre identificado como Pablo López Infante, que había quedado atrapado por la crecida del río Cauto, en la provincia de Granma, fue finalmente rescatado con vida este sábado, según confirmó un familiar en publicaciones compartidas en redes sociales.

El hecho ocurrió en una de las zonas más afectadas por las inundaciones provocadas por el huracán Melissa, que ha dejado decenas de comunidades aisladas y miles de personas evacuadas en el oriente cubano.

“Ya lo rescataron, está bien, gracias a Dios”, declaró un pariente del hombre, aliviado tras horas de incertidumbre en medio del desbordamiento del río, que continúa representando un riesgo para las localidades cercanas a Río Cauto y Guamo.

Se desconocen detalles del rescate. Su hija había denunciado en redes que su padre es un operador que quedó atrapado en la crecida del río Cauto mientras cumplía turno de trabajo.

En un video de Facebook la joven que habían pasado cerca de 72 horas sin una respuesta clara de las autoridades sobre el paradero de López Infante, o su estado.

Hombre rescatado y su hija

La granmense explicó que su padre salió “a cumplir con su trabajo” y quedó aislado en la subestación eléctrica de Miradero en las inmediaciones del río Cauto.

El huracán Melissa ha golpeado con dureza el oriente de Cuba, provocando el desbordamiento del río Cauto y el aislamiento de varias comunidades rurales. En el municipio de Río Cauto, las lluvias dejaron casas inundadas, carreteras cortadas y cientos de personas evacuadas hacia centros de acogida.

Medios locales como CMKX Radio Bayamo informaron que la situación sigue siendo crítica en localidades como Guamo y Los Cayos, donde continúan las operaciones de rescate de personas y distribución de ayuda humanitaria.

Las autoridades mantienen la alerta por posibles nuevos desbordamientos debido a las lluvias persistentes en la región.

En la madrugada fueron evacuadas casi 3000 personas ante la crecida del río.