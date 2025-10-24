Continúa la búsqueda de cubanos desaparecidos tras la crecida del río en Sagua de Tánamo

Vídeos relacionados:

Las labores de búsqueda continúan este viernes en el municipio de Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín, donde dos hombres permanecen desaparecidos tras la crecida del río que atraviesa la zona, informaron autoridades locales.

Los desaparecidos fueron identificados como Antonio Angulo Caballero, de 74 años, residente en el Consejo Popular El Jobo, y Luis Pérez Rodríguez, de 64 años, trabajador de la UEB Correos y vecino del Consejo Popular Ciudad Sur.

De acuerdo con la información oficial difundida en Facebook por Yeletnys Robles Revé, funcionaria municipal, ambos hombres fueron reportados como ausentes de sus hogares desde el 22 y 23 de octubre, respectivamente.

En uno de los casos, el ciudadano salió hacia su finca en la localidad de Miguel, de donde no regresó; en el otro, un testigo vio a una persona con características similares intentando cruzar el puente cubierto por el agua, donde fue presuntamente arrastrado por la corriente.

“Se realizan labores de búsqueda en Sagua de Tánamo a los ciudadanos Antonio Angulo Caballero y Luis Pérez Rodríguez. Desde sus desapariciones se activaron la Unidad de Salvamento del municipio de Moa, la Cruz Roja, familiares y voluntarios”, precisó el comunicado oficial.

Las máximas autoridades del municipio recorrieron este viernes varios puntos estratégicos de Sagua de Tánamo para comprobar las medidas de protección y los esfuerzos de búsqueda.

Durante el recorrido, visitaron a los familiares de las víctimas y aseguraron que el río “se mantiene dentro de su cauce” tras la disminución de las lluvias.

Aunque se ha descartado que estos casos estén directamente relacionados con la tormenta tropical Melissa, las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días podrían haber contribuido a la crecida del río y las difíciles condiciones del terreno en la zona oriental del país.

En redes sociales, familiares y vecinos han pedido evitar rumores y actuar con prudencia mientras continúan las operaciones de rescate.

Esther Lamoru, quien se identificó como cuñada de uno de los desaparecidos, pidió esperar información confirmada antes de difundir versiones sobre el supuesto fallecimiento.

“Todavía no se sabe qué sucedió con Luis. No adelanten las situaciones, esto no es juego de muchachos, vamos a esperar. La brigada de salvamento y rescate está trabajando para verificar la pérdida humana”, escribió la mujer en Facebook.

El Comando 30 del Cuerpo de Bomberos de Moa participa en las labores junto a rescatistas y voluntarios, que mantienen una búsqueda activa en áreas rurales y puntos del cauce del río Sagua de Tánamo.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (INSMET) reportó este jueves nublados, chubascos y tormentas eléctricas en el oriente del país, y mantiene vigilancia sobre la tormenta tropical Melissa, que continúa moviéndose lentamente y ganando intensidad sobre el mar Caribe central.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melissa podría convertirse en huracán durante el fin de semana y representar un peligro potencial para las provincias orientales de Cuba.