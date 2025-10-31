Fue a trabajar y nunca volvió: Cubana clama por ayuda para su padre en Río Cauto

Una joven de Río Cauto, en la provincia de Granma, pidió ayuda pública para localizar a su padre, un operador que —según denunció— quedó atrapado en la crecida del río Cauto mientras cumplía turno de trabajo.

La hija aseguró en un video de Facebook que han pasado cerca de 72 horas sin una respuesta clara de las autoridades sobre el paradero de su padre, Pablo López Infante, o su estado, y denuncia versiones contradictorias en medio de un escenario de inundaciones que ha afectado a barrios del municipio.

La granmense explicó que su padre salió “a cumplir con su trabajo” y quedó aislado en la subestación eléctrica de Miradero en las inmediaciones del río Cauto.

En su relato, precisó que se encontraba “atrapado en la placa de la subestación” junto al custodio de guardia.

Uno de los testigos citados por la familia afirmó que lo vieron por última vez “encima de un techo”. La joven difundió un video para “presionar por una respuesta”, mientras describe el avance del agua y la desesperación de su familia —incluido el abuelo del desaparecido, portador de marcapasos— ante la falta de información verificable.

De acuerdo con la denuncia, la joven recibió mensajes dispares desde distintas instancias.

Asegura que la “presidenta” le dijo que su padre “era un héroe” que “había decidido quedarse” en la toma; más tarde, el jefe de subestaciones en Bayamo le comunicó que “no cabía en el helicóptero” que acudió a la zona.

Por último, un responsable de la región militar le informó que su padre “está en Río Cauto”.

La familia sostiene que estas versiones se contradicen entre sí y reclama “informaciones claras” y comprobables.

En paralelo, denuncian que les han prometido “un helicóptero” o “una lancha” sin materializarse el rescate y que, mientras tanto, el barrio continúa anegado.

La hija remarcó que su padre “no se negó a trabajar” pese a las condiciones tras el paso del ciclón y cuestionó la “falta de coordinación” institucional: afirma que su familia y otros vecinos fueron trasladados por gestión comunitaria a Vado del Yeso.

Incluso un directivo de la empresa eléctrica local le admitió “malas decisiones” que, a su juicio, no pueden poner en riesgo la vida del operador.

“El presidente de la dirección de la empresa eléctrica de Río Cauto me dijo que habían tomado malas decisiones y mi papá no puede perder la vida por una mala decisión de un organismo. Necesito que alguien me diga algo claro”, concluye en su mensaje, insistiendo en el pedido de auxilio y transparencia.

Mientras no haya confirmación oficial del paradero del trabajador, la familia mantiene el llamado a compartir la denuncia y a facilitar cualquier información que contribuya a ubicarlo y evacuarlo con seguridad.

Crítica situación en Río Cauto

Familias del municipio Río Cauto denunciaron que el agua sigue subiendo con rapidez y reclamaron “información real” y auxilio inmediato ante una situación que describen como “algo nunca visto”, con calles y viviendas bajo el agua y zonas incomunicadas.

Los mensajes, difundidos en redes sociales, cuestionan que se haya afirmado que “todo estaba controlado” y alertan de que “no va a quedar nada en Río Cauto” si no llegan refuerzos y suministros básicos.

En medio de ese clima de angustia, autoridades militares y técnicas informaron que el río Cauto comenzó a descender entre Cauto Cristo (Granma) y Baraguá (Santiago de Cuba), aunque reconocieron que varias comunidades siguen anegadas y con operaciones de rescate en curso.

Las denuncias de cubanos indican que la situación está lejos de estar controlada: "Díganme que esto es mentira, ahora mismo en Río Cauto las personas huyendo evacuando como pueden y ustedes el gobierno dice que todo en calma, qué cara más dura tienen, hipócritas, ustedes traten de que no les pase nada a más familias porque haré la denuncia donde sea por su negligencia".

Una comisión integrada por mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias —incluido el jefe de Ingeniería y el jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental— y especialistas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos recorrió Cauto Cristo y Río Cauto, el municipio más golpeado por las lluvias y el desbordamiento tras el paso del huracán Melissa, y dispuso continuar evacuaciones y mantener vigilancia sobre embalses y el cauce inferior del río.