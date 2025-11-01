Familiares piden ayuda para encontrar a persona desaparecida en Contramaestre

Vídeos relacionados:

Familiares y vecinos de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, hicieron un llamado público para localizar a un hombre que, según testimonios difundidos en redes sociales, está desaparecido desde el paso del huracán Melissa.

Los mensajes piden colaboración urgente de quienes viven cerca del cauce del río, donde se presume que habría desaparecido y reportan que, pese a los esfuerzos comunitarios, no se ha logrado dar con el paradero del desaparecido.

De acuerdo con las publicaciones, el hombre —presuntamente ahogado— fue visto por última vez el miércoles 29 de octubre alrededor de las 4:00 pm., en un tramo del río por la parte posterior de la zona conocida como “la Rodolfo”.

Desde entonces, familiares y vecinos han recorrido las orillas hasta tres veces al día sin resultados, al tiempo que solicitan a los residentes a lo largo del curso —desde el puente hasta el punto identificado como “la Venta de Casanova”— que se sumen a la búsqueda y reporten cualquier hallazgo a un número de contacto compartido por la familia.

Una pariente que se identifica como prima del desaparecido —y que afirma estar cumpliendo misión en Venezuela— denunció en sus mensajes que, aunque informaron de inmediato a los bomberos, “no han hecho ni la gestión” ni habrían comunicado lo ocurrido a los puestos de mando.

La mujer, que nombra al desaparecido como Roberto, asegura que la familia está “desesperada” y que la situación se agrava con el paso de los días sin que se confirme una operación oficial de rastreo.

Otro testimonio, atribuido a un vecino del área, reclama que la comunidad y las autoridades extremen la búsqueda, subrayando que detrás del desaparecido hay una esposa y tres hijos que esperan noticias.

Los mensajes se acompañan de pedidos de difusión masiva, con la intención de movilizar a más voluntarios y de alertar a cualquier persona que transite o viva en las riberas del río en los sectores mencionados.

Hasta el momento de los llamados citados, los familiares no reportaban resultados positivos en los recorridos ni confirmaciones oficiales sobre operativos sistemáticos de búsqueda.

Una historia similar trascendió esta semana cuando una joven de Río Cauto, en la provincia de Granma, pidió ayuda pública para localizar a su padre, un operador que —según denunció— quedó atrapado en la crecida del río Cauto mientras cumplía turno de trabajo.

La hija aseguró que no tenía respuesta de su padre, Pablo López Infante, o su estado, y denuncia versiones contradictorias en medio de un escenario de inundaciones que ha afectado a barrios del municipio.

La granmense explicó que su padre salió “a cumplir con su trabajo” y quedó aislado en la subestación eléctrica de Miradero en las inmediaciones del río Cauto.