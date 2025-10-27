Reportan desaparición de joven de 18 años en La Habana

Vídeos relacionados:

Familiares y activistas independientes han reportado la desaparición de una joven de 18 años en La Habana, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un mes.

La joven ha sido identificada como María Karla Quiala, de 18 años, y su desaparición fue denunciada por activistas en redes sociales. Su caso fue difundido por la página “Nio Reportando un Crimen” y replicado por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), que activó la Alerta Yeniset, una herramienta empleada para visibilizar desapariciones de mujeres en la isla.

De acuerdo con la información publicada, la joven habría vivido en un alquiler en Centro Habana, y posteriormente se habría mudado al municipio de Marianao junto a su pareja, pero "desde hace semanas", no ha vuelto a comunicarse con su familia, con la que mantenía contacto diario.

Según declaraciones de allegados citadas por Niover, administrador de la página Nio Reportando un Crimen, la muchacha supuestamente estaba embarazada y habría hablado por última vez con una prima antes de desaparecer.

Algunas versiones no confirmadas mencionan que podría haberse trasladado hacia Bayamo, aunque no existen evidencias que respalden esa posibilidad. “Un hermano de la joven se encuentra actualmente en La Habana, tratando de seguir sus pasos y obtener alguna pista sobre su paradero”, indicó Niover.

Tanto la familia como los activistas han solicitado la colaboración ciudadana para ayudar en la búsqueda. Las personas con información pueden contactar directamente con Nio Reportando un Crimen o escribir al correo del observatorio observatorio@alastensas.com.

Otros casos recientes de desapariciones en Cuba

Este caso se suma a una serie de desapariciones recientes en la isla que han generado preocupación entre la ciudadanía, ante la falta de protocolos oficiales y la inacción de las autoridades.

En septiembre, la familia de un anciano de 78 años desaparecido en Jovellanos, Matanzas denunció que el hombre había salido a cortar leña y nunca regresó a su casa, mientras la policía local no desplegó un operativo de rastreo.

En La Habana, continúa sin resolverse la desaparición de Doraiky Águila Vázquez, vista por última vez en marzo en el barrio de Lawton. Su familia ha rechazado los rumores sobre su presunta muerte y mantiene activa la búsqueda con el apoyo de activistas feministas.

Asimismo, en Guantánamo, sigue abierta la investigación sobre Alicia María Montes de Oca Pérez, conocida como “La China”, desaparecida desde agosto. Según Alas Tensas, las personas con enfermedades mentales, como en este caso, enfrentan una doble vulnerabilidad en medio de la crisis sanitaria y la falta de medicamentos en Cuba.

Las redes, el recurso de búsqueda de muchas familias cubanas

Ante la falta de un sistema oficial de alertas, las redes sociales se han convertido en la herramienta principal para difundir casos de desapariciones en Cuba.

Páginas y colectivos como Nio Reportando un Crimen, Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas organizan esfuerzos ciudadanos para compartir fotos, recopilar testimonios y coordinar búsquedas, mientras el Estado evita ofrecer información pública o estadísticas.

En un contexto de silencio institucional, cada publicación representa una oportunidad para que las familias obtengan alguna pista sobre sus seres queridos desaparecidos.