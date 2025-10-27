Buscan a joven cubano desaparecido en Tapachula: Su familia no sabe de él desde el 20 de octubre

Vídeos relacionados:
Autoridades mexicanas activaron un protocolo de búsqueda para localizar al joven cubano John Marlonw Garcés Rodríguez, de 20 años, desaparecido desde el 20 de octubre en la colonia Laureles 1, en el municipio de Tapachula, estado de Chiapas, según reportó el diario Diario del Sur.
De acuerdo con la denuncia presentada por su hermana, el último contacto con el joven ocurrió esa misma mañana a través de WhatsApp, cuando él confirmó que se encontraba en su domicilio. Desde entonces, la familia no ha vuelto a saber de su paradero.
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través del programa “¿Has visto a…?”, difundió una ficha con sus datos y características físicas con el objetivo de reunir información que permita localizarlo lo antes posible. La institución también hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero y permitir su regreso con sus seres queridos.
Entre los rasgos distintivos de John Marlonw se incluyen una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda, un tatuaje en el cuello con dos alas, y en su brazo izquierdo las letras “S” y “H”, además del nombre Lucia Mireya y un dibujo de un bosque y un lobo, según detalla el medio local.
La desaparición del joven ocurre en un contexto de creciente preocupación por los casos de migrantes desaparecidos en el sur de México, una de las rutas más transitadas por personas que intentan llegar a Estados Unidos.
En los últimos meses, organizaciones humanitarias y medios de comunicación han alertado sobre el incremento de desapariciones, particularmente en Tapachula y zonas fronterizas con Guatemala.
Lo más leído hoy:
En agosto pasado, se reportó la desaparición de la joven cubana Yudainis Cachima y Paz, de 25 años, vista por última vez el 23 de agosto en Tapachula, tras ser invitada a la playa por un hombre.
Su caso, aún bajo investigación por la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas, se suma a una lista de migrantes cubanos y de otras nacionalidades que han desaparecido en territorio mexicano.
Las autoridades mantienen abiertas las líneas de comunicación para recibir cualquier información relacionada con el paradero de John Marlonw Garcés Rodríguez.
Preguntas frecuentes sobre desapariciones de migrantes cubanos en México
¿Quién es el joven cubano desaparecido en Tapachula?
El joven cubano desaparecido en Tapachula es John Marlonw Garcés Rodríguez, de 20 años. Las autoridades mexicanas han activado un protocolo de búsqueda, pues no se tiene noticias de él desde el 20 de octubre. Su desaparición se produjo en la colonia Laureles 1, en Tapachula, Chiapas.
¿Qué características físicas tiene John Marlonw Garcés Rodríguez?
John Marlonw Garcés Rodríguez tiene una serie de rasgos distintivos que pueden ayudar en su identificación. Entre ellos se encuentran una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda, un tatuaje en el cuello con dos alas, y en su brazo izquierdo las letras “S” y “H”, junto con el nombre Lucia Mireya y un dibujo de un bosque y un lobo.
¿Cuál es el contexto de la desaparición de migrantes en Tapachula?
La desaparición de John Marlonw Garcés Rodríguez ocurre en un contexto de creciente preocupación por los casos de migrantes desaparecidos en el sur de México. Tapachula es una de las rutas más transitadas por personas que intentan llegar a Estados Unidos, y se ha reportado un incremento en los casos de desapariciones de migrantes, lo que ha generado alarma entre organizaciones humanitarias y familiares de los desaparecidos.
¿Qué acciones están tomando las autoridades mexicanas para encontrar a los migrantes desaparecidos?
Las autoridades mexicanas, a través de la Fiscalía General del Estado, han activado el programa “¿Has visto a…?” para difundir fichas de búsqueda de migrantes desaparecidos. Se ha hecho un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ayudar a localizar a los desaparecidos. Sin embargo, el contexto sugiere que las respuestas oficiales y los operativos de búsqueda han sido insuficientes, lo que deja a las familias en una situación de incertidumbre.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.