Buscan a joven cubano desaparecido en Tapachula: Su familia no sabe de él desde el 20 de octubre

Autoridades mexicanas activaron un protocolo de búsqueda para localizar al joven cubano John Marlonw Garcés Rodríguez, de 20 años, desaparecido desde el 20 de octubre en la colonia Laureles 1, en el municipio de Tapachula, estado de Chiapas, según reportó el diario Diario del Sur.

De acuerdo con la denuncia presentada por su hermana, el último contacto con el joven ocurrió esa misma mañana a través de WhatsApp, cuando él confirmó que se encontraba en su domicilio. Desde entonces, la familia no ha vuelto a saber de su paradero.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través del programa “¿Has visto a…?”, difundió una ficha con sus datos y características físicas con el objetivo de reunir información que permita localizarlo lo antes posible. La institución también hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero y permitir su regreso con sus seres queridos.

Entre los rasgos distintivos de John Marlonw se incluyen una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda, un tatuaje en el cuello con dos alas, y en su brazo izquierdo las letras “S” y “H”, además del nombre Lucia Mireya y un dibujo de un bosque y un lobo, según detalla el medio local.

La desaparición del joven ocurre en un contexto de creciente preocupación por los casos de migrantes desaparecidos en el sur de México, una de las rutas más transitadas por personas que intentan llegar a Estados Unidos.

En los últimos meses, organizaciones humanitarias y medios de comunicación han alertado sobre el incremento de desapariciones, particularmente en Tapachula y zonas fronterizas con Guatemala.

En agosto pasado, se reportó la desaparición de la joven cubana Yudainis Cachima y Paz, de 25 años, vista por última vez el 23 de agosto en Tapachula, tras ser invitada a la playa por un hombre.

Su caso, aún bajo investigación por la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas, se suma a una lista de migrantes cubanos y de otras nacionalidades que han desaparecido en territorio mexicano.

Las autoridades mantienen abiertas las líneas de comunicación para recibir cualquier información relacionada con el paradero de John Marlonw Garcés Rodríguez.