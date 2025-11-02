Comunidad Los Reynaldos, en Santiago de Cuba, permanece incomunicada tras colapso de puente

Vídeos relacionados:
La comunidad Los Reynaldos, en Songo la Maya, Santiago de Cuba, permanece incomunicada tras el colapso de un puente.
Según informó en Facebook el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, “los daños al puente que da acceso a la comunidad Los Reynaldos, en el municipio Songo la Maya en Santiago de Cuba, han dejado a esta población incomunicada, a excepción del acceso por vía férrea”.
“Los bomberos y trabajadores de la base de transporte del municipio contribuyen a llevar agua y garantizar la vitalidad de esta comunidad”, agregó.
Este domingo la activista Lara Crofts aseguró que también el poblado de Brazo Escondido, ubicado en las lomas del Tercer Frente, se encuentra inocmunicado por la crecida de los ríos.
“La situación es CRÍTICA: Aislamiento total: Los caminos están cortados y no hay acceso. Imposibilidad de rescate aéreo: No existe terreno llano para que aterricen helicópteros. Riesgo humanitario: Las familias están en peligro, posiblemente sin alimentos ni medicinas, y tememos por el estado de sus viviendas”, dijo la activista.
Crofts dijo que llevan “días pidiendo auxilio y nadie ha podido llegar a esta zona olvidada”.
Los Reynaldos y Brazo Escondido se unen a las comunidades de El Uvero, La Plata, Ocujal y Palmamocha, en el municipio santiaguero de Guamá, que continúan incomunicadas tras el paso del huracán Melissa, que destruyó carreteras y colapsó el puente de El Uvero.
Según informó la presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, coordinadores del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno provincial permanecen en las comunidades más afectadas, mientras radioaficionados apoyan la comunicación y se organizan acciones para restablecer el acceso.
Boca de Dos Ríos resultó una de las zonas más golpeadas, con derrumbes totales por penetraciones del mar. También se reportan daños severos en Cañizo y Caletón, indicó.
Según el parte oficial, fueron evacuadas casi todas las personas en riesgo, sin pérdidas humanas. La electricidad y las comunicaciones están gravemente afectadas, y brigadas trabajan en la poda de árboles y despeje de vías. Desde Chivirico hasta Santiago existe paso parcial.
Las autoridades señalaron, además, que las embarazadas, ancianos y pacientes nefróticos fueron protegidos antes del evento.
Al respecto puntualizaron que 15 pacientes de hemodiálisis fueron distribuidos en hospitales con respaldo eléctrico y 33 adultos mayores fueron evacuados al policlínico Giraldo Aponte.
Preguntas frecuentes sobre la incomunicación en Santiago de Cuba tras el colapso del puente
¿Por qué está incomunicada la comunidad de Los Reynaldos en Santiago de Cuba?
La comunidad de Los Reynaldos está incomunicada debido al colapso de un puente que daba acceso a la región, como resultado de las intensas lluvias y crecidas de los ríos provocadas por el huracán Melissa. Esto ha dejado a la población sin vías de acceso, salvo por vía férrea.
¿Qué medidas se están tomando para ayudar a las comunidades afectadas en Santiago de Cuba?
Las autoridades han desplegado brigadas para trabajar en la poda de árboles y despeje de vías, así como en la reparación de infraestructuras dañadas. Se están organizando acciones para restablecer el acceso a las comunidades más afectadas, y radioaficionados están apoyando la comunicación. Además, se han evacuado a personas en riesgo y se está proporcionando agua y otros suministros básicos.
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa a otras comunidades en Cuba?
El huracán Melissa ha dejado múltiples comunidades incomunicadas, tanto en Santiago de Cuba como en otras provincias como Holguín y Granma. Los daños incluyen colapsos de puentes, inundaciones severas, derrumbes de viviendas, y daños en infraestructuras eléctricas y de comunicación. La situación es crítica con muchas localidades todavía aisladas y enfrentando una falta de recursos básicos.
¿Por qué ha habido críticas hacia la gestión del gobierno cubano tras el huracán?
Las críticas hacia el gobierno cubano se centran en la lentitud de la respuesta y la falta de transparencia en la información. Los ciudadanos han denunciado el abandono y la falta de acciones concretas para atender a las comunidades afectadas. Además, hay un malestar generalizado por la carencia de recursos básicos y la poca efectividad en las medidas de recuperación.
