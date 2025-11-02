Religiosos denuncian “puntos de control” para impedir entrada de ayuda al oriente cubano

Vídeos relacionados:

Activistas y religiosos denunciaron que el régimen cubano ha establecido “puntos de control” para impedir la entrada a Oriente de personas con ayuda humanitaria tras el paso de Melissa.

Las autoridades están impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria organizada por iglesias y organizaciones independientes hacia las zonas más afectadas por el reciente huracán Melissa, informó el viernes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El régimen cubano ha establecido “puntos de control” a la salida de la provincia de Las Tunas y en la entrada de Granma, para impedir el paso de personas pertenecientes a iglesias cristianas, provenientes del occidente y centro de la isla, con víveres y otras ayudas, precisa la información.

Los reportes llegados al OCDH denunciaron que “hay gente refugiada todavía en las placas (tejados) de sus casas” por las inundaciones, así como zonas que llevan cuatro días sin electricidad y sin comida.

En Santiago de Cuba, por ejemplo, hay barrios con postes y árboles en el suelo y “pueblos enteros a los que no ha llegado ninguna autoridad”, agregan.

El OCDH exigió al gobierno cubano que permita el flujo de ayuda por parte de la sociedad civil y se abstenga de intentar controlar las iniciativas sociales.

“Estas trabas establecidas agravan la tragedia vivida en la región oriental del país”, consideran.

EE.UU. destina 3 millones a través de la iglesia católica

Este domingo, el Gobierno de Estados Unidos anunció la asignación de 3 millones de dólares en asistencia humanitaria para los cubanos afectados por el huracán Melissa, que devastó varias provincias del oriente de la isla.

Según informó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado (WHA), la ayuda será distribuida en coordinación con la Iglesia Católica, con el propósito de que llegue directamente a las comunidades más afectadas, sin intermediarios del gobierno cubano.

“Estados Unidos está coordinando con la Iglesia Católica la distribución de tres millones de dólares en asistencia humanitaria directamente a quienes en el oriente de Cuba fueron más impactados por la devastación del huracán Melissa. Nuestras oraciones están con el valiente pueblo cubano”, señaló la WHA en su cuenta oficial en X.

La medida refuerza el compromiso de Washington con el apoyo directo al pueblo cubano en momentos de crisis, y se produce apenas días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara la disposición de brindar ayuda “sin intermediarios del régimen”.

El huracán Melissa, que tocó territorio cubano el pasado 29 de octubre, dejó un saldo de decenas de miles de damnificados, severos daños en viviendas, cosechas y redes eléctricas en las provincias de Guantánamo, Granma, Holguín y Santiago de Cuba, donde aún se reportan comunidades incomunicadas.

La decisión de canalizar la ayuda a través de la Iglesia Católica busca garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva y transparente a las zonas más vulnerables, en un contexto donde los mecanismos oficiales de distribución suelen estar controlados por el Estado.