Restablecido 25 % del servicio eléctrico en Granma tras paso de huracán Melissa, aseguran autoridades

Vídeos relacionados:
La Empresa Eléctrica de Granma informó este domingo que se ha restablecido el servicio eléctrico al 25 % de los clientes en la provincia, mientras continúa la recuperación del sistema afectado por el huracán Melissa.
Según la actualización oficial a través del perfil de Facebook de la entidad, unos 71,200 clientes ya disponen de electricidad gracias al microsistema enlazado entre los emplazamientos de fuel oil Niquero–Manzanillo–Bayamo, con una generación de 25 megavatios.
La empresa reportó que fueron reparados los parques solares Las Tapias, Yara y La Sabana, y este último está listo para sincronizarse y reforzar el suministro local.
Las tareas actuales se centran en certificar las líneas de 110 kV hacia Santiago de Cuba, condición necesaria para reconectar al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Además, brigadas trabajan en la energización de las líneas de 33 kV que alimentan a los municipios Bartolomé Masó, Yara, Buey Arriba, Cauto Cristo y Guisa
Lo más leído hoy:
Se inició asimismo la rehabilitación de Jiguaní, mientras linieros de Niquero, Campechuela y Media Luna apoyan las labores en Manzanillo, puntualizó la fuente.
Entre las prioridades de la jornada también figuran la sincronización de los parques solares para reducir el consumo de combustible, la recuperación de transformadores en talleres provinciales y el refuerzo de la comunicación y atención al personal técnico.
Sin embargo, en redes sociales varios usuarios expresaron su frustración por la demora del restablecimiento.
Residentes de Pilón, Campechuela, Yara, Ciro Redondo y Bayamo denunciaron que llevan entre cinco y siete días sin electricidad ni agua potable, y exigieron mayor transparencia sobre los planes de recuperación.
Pese a las críticas, la empresa aseguró que el proceso de reconexión continúa y que todas las brigadas disponibles permanecen desplegadas en el territorio.
El gobierno reconoció que el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico en el oriente del país está “complejizado”, debido a los cuantiosos daños provocados por el meteoro en las redes de distribución y las líneas de transmisión de alta tensión.
Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que la recuperación avanza lentamente por el nivel de destrucción que presentan los sistemas eléctricos en varias provincias.
De acuerdo con el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE), para este domingo se prevé en todo el país un déficit de 1,073 MW y una afectación total de 1,143 MW, si se mantienen las condiciones actuales.
Preguntas frecuentes sobre el restablecimiento del servicio eléctrico en Granma tras el huracán Melissa
¿Cuál es el estado actual del servicio eléctrico en Granma tras el huracán Melissa?
Actualmente, solo el 25 % del servicio eléctrico ha sido restablecido en la provincia de Granma, afectada por el huracán Melissa. La Empresa Eléctrica de Granma ha logrado restablecer el servicio para unos 71,200 clientes mediante un microsistema que conecta Niquero, Manzanillo y Bayamo, con una generación de 25 megavatios.
¿Qué medidas se están tomando para acelerar la recuperación del servicio eléctrico en Granma?
Las autoridades están enfocadas en certificar las líneas de 110 kV hacia Santiago de Cuba, lo cual es necesario para reconectar al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Además, se están reparando transformadores y trabajando en la sincronización de parques solares para reducir el consumo de combustible y reforzar el suministro local.
¿Cuáles son las principales quejas de los residentes de Granma sobre el proceso de recuperación eléctrica?
Los residentes de Granma han expresado su frustración por la demora en el restablecimiento del servicio eléctrico, con algunos reportando estar sin electricidad ni agua potable durante cinco a siete días. Se ha exigido mayor transparencia sobre los planes de recuperación, ya que muchas localidades continúan sin cobertura eléctrica adecuada.
¿Qué ha dicho el gobierno cubano sobre la situación eléctrica en el oriente del país?
El gobierno cubano ha reconocido que el restablecimiento del servicio eléctrico en el oriente del país está "complejizado" debido a los cuantiosos daños en las redes de distribución y las líneas de transmisión de alta tensión. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que la recuperación avanza lentamente por el nivel de destrucción de los sistemas eléctricos en varias provincias.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.