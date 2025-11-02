Restablecido 25 % del servicio eléctrico en Granma tras paso de huracán Melissa, aseguran autoridades

Ciudadanos en redes sociales expresaron su frustración por la demora del restablecimiento del servicio

La Empresa Eléctrica de Granma informó este domingo que se ha restablecido el servicio eléctrico al 25 % de los clientes en la provincia, mientras continúa la recuperación del sistema afectado por el huracán Melissa.

Según la actualización oficial a través del perfil de Facebook de la entidad, unos 71,200 clientes ya disponen de electricidad gracias al microsistema enlazado entre los emplazamientos de fuel oil Niquero–Manzanillo–Bayamo, con una generación de 25 megavatios.

La empresa reportó que fueron reparados los parques solares Las Tapias, Yara y La Sabana, y este último está listo para sincronizarse y reforzar el suministro local.

Las tareas actuales se centran en certificar las líneas de 110 kV hacia Santiago de Cuba, condición necesaria para reconectar al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Además, brigadas trabajan en la energización de las líneas de 33 kV que alimentan a los municipios Bartolomé Masó, Yara, Buey Arriba, Cauto Cristo y Guisa

Se inició asimismo la rehabilitación de Jiguaní, mientras linieros de Niquero, Campechuela y Media Luna apoyan las labores en Manzanillo, puntualizó la fuente.

Entre las prioridades de la jornada también figuran la sincronización de los parques solares para reducir el consumo de combustible, la recuperación de transformadores en talleres provinciales y el refuerzo de la comunicación y atención al personal técnico.

Sin embargo, en redes sociales varios usuarios expresaron su frustración por la demora del restablecimiento.

Residentes de Pilón, Campechuela, Yara, Ciro Redondo y Bayamo denunciaron que llevan entre cinco y siete días sin electricidad ni agua potable, y exigieron mayor transparencia sobre los planes de recuperación.

Pese a las críticas, la empresa aseguró que el proceso de reconexión continúa y que todas las brigadas disponibles permanecen desplegadas en el territorio.

El gobierno reconoció que el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico en el oriente del país está “complejizado”, debido a los cuantiosos daños provocados por el meteoro en las redes de distribución y las líneas de transmisión de alta tensión.

Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que la recuperación avanza lentamente por el nivel de destrucción que presentan los sistemas eléctricos en varias provincias.

De acuerdo con el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE), para este domingo se prevé en todo el país un déficit de 1,073 MW y una afectación total de 1,143 MW, si se mantienen las condiciones actuales.