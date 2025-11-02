Reactivan pozos en Bayamo, tras varios días sin servicio de agua a causa del huracán Melissa

Deben tener prioridad en el suministro los centros de evacuación y los casos sociales más vulnerables

Vídeos relacionados:

El llenadero del pozo 3 El Almirante, en Bayamo, fue reactivado este domingo para reforzar el suministro de agua a través de pipas, con prioridad para los centros de evacuación y zonas con interrupciones del servicio por el impacto del huracán Melissa.

La Empresa de Acueducto Provincial de Granma informó a través de su perfil en Facebook sobre la puesta en marcha de la referida fuente, uno de los principales puntos de abastecimiento del vital líquido en la capital granmense, con el objetivo de garantizar el suministro a los centros de evacuación y a los casos sociales más vulnerables.

Captura de Facebook/Acueducto Provincial Granma

Según la entidad, esta medida busca mantener la “vitalidad del servicio”, mientras se normaliza el funcionamiento de los sistemas afectados por las lluvias e inundaciones provocadas por Melissa.

De manera paralela, brigadas de trabajo ejecutan acciones de limpieza y mantenimiento en el tanque apoyado de Barrio Azul y en las instalaciones hidráulicas de Guisa, para ampliar la capacidad de distribución en la provincia, precisó la entidad en otro post de la propia red social.

Captura de Facebook/Acueducto Provincial Granma

Lo más leído hoy:

Directivos de Agua y Saneamiento, junto a técnicos del Acueducto Provincial, también evalúan maniobras en la presa Corojo, con el fin de limpiar los conductos de toma que alimentan la planta potabilizadora de Guisa, señaló la fuente

Pese a estos esfuerzos, el descontento entre los pobladores de Bayamo persiste ante la falta de agua en numerosos barrios.

Captura de Facebook/Acueducto Provincial Granma

“¿Y para el pueblo cuándo piensan restablecer el servicio?”, cuestionó Susan Yoselin en redes sociales, en alusión a la demora en el restablecimiento del abasto doméstico.

Vecinos aseguran que, aunque las pipas alivian la situación en zonas críticas, la distribución sigue siendo insuficiente y desigual.

Foto: Facebook/Acueducto Provincial Granma

Las quejas se centran en la escasa comunicación oficial y la lentitud del proceso de recuperación, mientras las autoridades insisten en que los trabajos continuarán hasta restituir el servicio en toda la capital granmense.

Numerosas comunidades de Granma se encuentran prácticamente bajo el agua, tras el desbordamiento de la cuenca del río Cauto, el más largo de Cuba.

Foto: Facebook/Acueducto Provincial Granma

Un video difundido este sábado en redes sociales muestra la magnitud de las inundaciones en el municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, donde vecinos aseguran que “el 90% de la gente lo va a perder todo”.

En las últimas horas, cientos de personas, entre ellas embarazadas, madres con recién nacidos y menores, fueron trasladadas a la Sala Polivalente 1ro de Enero en Bayamo, convertida en centro de acogida temporal.

Desde el aire y tierra, las imágenes de la emisora CMKX Radio Bayamo confirman la magnitud del desastre, dado que el nivel del agua alcanza los ventanales de las viviendas, mientras los botes improvisados y chalupas particulares se mueven entre calles totalmente anegadas.