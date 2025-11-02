Familia cubana cumple sueño americano al abrir su propio restaurante: “Nuestro inglés no es el mejor, pero la comida sí”

aema Galguera, junto a su familia, celebra la inauguración del restaurante Cuban Corner en Columbia, Carolina del Sur.

Una familia cubana celebró la apertura de su propio restaurante en el centro de Columbia, Carolina del Sur, cumpliendo el sueño americano que comenzaron a construir desde cero tras emigrar a Estados Unidos.

El local, llamado Cuban Corner, es el resultado del esfuerzo de los Galguera, una familia de cinco integrantes que llegó al país hace apenas unos años y empezó su aventura culinaria vendiendo comida cubana en un pequeño puesto del mercado local Soda City Market.

Ahora, su negocio cuenta con un espacio permanente en la esquina de las calles Sumter y Hampton, en pleno corazón de la ciudad, según dio a conocer la televisora local WIS News 10, afiliada a NBC, que destacó el ambiente festivo y familiar del nuevo restaurante.

“Este país abrió los brazos para nosotros, especialmente Columbia, Carolina del Sur, y estoy muy agradecida”, dijo Yaema Galguera, copropietaria del restaurante, durante la inauguración.

Su frase resume el sentimiento de miles de cubanos que, como ella, buscan en Estados Unidos una oportunidad para empezar de nuevo y compartir su cultura.

En redes sociales, la familia Galguera también compartió un mensaje de agradecimiento a la ciudad que los acogió. “Ha sido un fin de semana muy emotivo en el trabajo, pero mi corazón está lleno de gratitud”, escribieron en la página oficial de Cuban Corner Food.

Agradecieron al alcalde de Columbia, Daniel Rickenmann, a los medios locales y a todos los que asistieron a la inauguración: “Gracias por creer en nuestro sueño y por recibirnos con tanto cariño”.

El restaurante ofrece platos típicos como sándwiches cubanos y empanadas, y se ha propuesto llevar a los habitantes del medio sur de Estados Unidos los sabores y el calor humano de Cuba.

“Mi inglés no es el mejor, pero nuestra comida sí”, comentó Galguera entre risas, dejando claro que la pasión por la cocina puede hablar por sí sola.

La apertura de Cuban Corner simboliza el logro de una familia que trabajó en distintos oficios para sobrevivir antes de convertir su sueño en realidad.

“No sé si puedo explicar cómo me siento, pero me siento muy bien… es como un sueño hecho realidad”, confesó Galguera desde su nueva ubicación, donde el aroma de la comida y las risas de los clientes recuerdan un pedacito de Cuba en el corazón de Carolina del Sur.