Cubana residente en EE.UU. dona alimentos y productos de aseo a vecinos de su barrio en Santiago de Cuba

Marisleisi Orama, una santiaguera residente en Houston, realizó una donación de alimentos y productos de aseo a sus vecinos del Consejo Popular Nito Ortega, en el municipio Palma Soriano, perteneciente a la provincia Santiago de Cuba, una de las zonas más golpeadas tras el paso del huracán Melissa.
La iniciativa solidaria fue dada a conocer en Facebook por el usuario José Miguel Rodríguez Moreno, quien publicó imágenes y mensajes agradeciendo la confianza de Orama para coordinar la entrega.
“Hoy se hizo una donación de alimentación y aseo en Nito Ortega, de parte de Marisleisi Orama, a todos sus vecinos. Gracias a ella, hoy muchas personas tienen cosas de comer en su hogar”, escribió el internauta en su perfil.
En otra publicación, Marisleisi Orama expresó su gratitud y reafirmó su compromiso con su comunidad. “Gracias por esos lindos comentarios. Mañana vamos por más. Ayudar a esas personas de corazón. Dios bendiga grandemente a mi pueblo”, expresó.
El Consejo Popular Nito Ortega, conocido popularmente como “Nuevo Palma”, está integrado por cinco comunidades urbanas, una semiurbana y dos rurales, siendo la principal la que lleva el mismo nombre del Consejo.
En los últimos días, sus habitantes han sufrido graves afectaciones debido al huracán Melissa, que tocó tierra la madrugada del 29 de octubre con categoría 3, dejando viviendas destruidas, calles inundadas y extensos daños materiales.
La donación de Orama se realizó de manera independiente, sin intervención de autoridades locales, y permitió que decenas de familias pudieran cubrir necesidades básicas en medio de la emergencia.
En un contexto de crisis económica y desabastecimiento generalizado en Cuba, gestos como el de esta cubana refuerzan el espíritu de solidaridad y apoyo mutuo entre los que viven dentro y fuera de la isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Solidaridad Ciudadana tras el Huracán Melissa en Cuba
¿Quién es Marisleisi Orama y qué hizo para ayudar a su comunidad en Cuba?
Marisleisi Orama es una cubana residente en Houston que decidió donar alimentos y productos de aseo a sus vecinos del Consejo Popular Nito Ortega, en Santiago de Cuba, tras el impacto del huracán Melissa. Su gesto se realizó de manera independiente, sin intervención de las autoridades locales, y benefició a decenas de familias que enfrentaban necesidades básicas en medio de la emergencia.
¿Cómo ha respondido la comunidad cubana en el exilio al desastre del huracán Melissa?
La comunidad cubana en el exilio, especialmente en Miami, ha organizado campañas de recolección de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para ayudar a las familias afectadas. Estas iniciativas, como "Ayuda para el Oriente de Cuba", han sido impulsadas por artistas, figuras públicas y activistas que buscan canalizar la ayuda de manera rápida y efectiva hacia las provincias más golpeadas.
¿Qué ha revelado la respuesta ciudadana sobre la gestión del gobierno cubano ante desastres naturales?
La respuesta ciudadana ha puesto en evidencia la lentitud y falta de eficacia de las estructuras oficiales de emergencia. Numerosos ciudadanos y organizaciones han optado por autogestionar la ayuda humanitaria, sorteando las limitaciones impuestas por el control estatal, lo que ha reforzado la percepción de un Estado colapsado e incapaz de ofrecer apoyo básico a los damnificados.
¿Qué impacto ha tenido el huracán Melissa en las comunidades del oriente cubano?
El huracán Melissa, de categoría 3, ha dejado un rastro de destrucción en el oriente cubano, con viviendas colapsadas, calles intransitables, cortes eléctricos y escasez de agua potable. Las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo han sido especialmente afectadas, enfrentando una situación crítica que ha movilizado a la sociedad civil para brindar asistencia a los damnificados.
