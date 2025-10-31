Cubana residente en EE.UU. dona alimentos y productos de aseo a vecinos de su barrio en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Marisleisi Orama, una santiaguera residente en Houston, realizó una donación de alimentos y productos de aseo a sus vecinos del Consejo Popular Nito Ortega, en el municipio Palma Soriano, perteneciente a la provincia Santiago de Cuba, una de las zonas más golpeadas tras el paso del huracán Melissa.

La iniciativa solidaria fue dada a conocer en Facebook por el usuario José Miguel Rodríguez Moreno, quien publicó imágenes y mensajes agradeciendo la confianza de Orama para coordinar la entrega.

“Hoy se hizo una donación de alimentación y aseo en Nito Ortega, de parte de Marisleisi Orama, a todos sus vecinos. Gracias a ella, hoy muchas personas tienen cosas de comer en su hogar”, escribió el internauta en su perfil.

En otra publicación, Marisleisi Orama expresó su gratitud y reafirmó su compromiso con su comunidad. “Gracias por esos lindos comentarios. Mañana vamos por más. Ayudar a esas personas de corazón. Dios bendiga grandemente a mi pueblo”, expresó.

Facebook Marisleisi Orama

El Consejo Popular Nito Ortega, conocido popularmente como “Nuevo Palma”, está integrado por cinco comunidades urbanas, una semiurbana y dos rurales, siendo la principal la que lleva el mismo nombre del Consejo.

En los últimos días, sus habitantes han sufrido graves afectaciones debido al huracán Melissa, que tocó tierra la madrugada del 29 de octubre con categoría 3, dejando viviendas destruidas, calles inundadas y extensos daños materiales.

La donación de Orama se realizó de manera independiente, sin intervención de autoridades locales, y permitió que decenas de familias pudieran cubrir necesidades básicas en medio de la emergencia.

En un contexto de crisis económica y desabastecimiento generalizado en Cuba, gestos como el de esta cubana refuerzan el espíritu de solidaridad y apoyo mutuo entre los que viven dentro y fuera de la isla.