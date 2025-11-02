Migrante cubana entre las víctimas en una red de trata de personas en El Paso, Texas

Yasiel Rodríguez-Amaro y Katherine Ventura-Amaro, detenidos en El Paso como parte de una investigación por trata de personas.

Una migrante cubana se encuentra entre las víctimas de una red de trata de personas desarticulada en El Paso, Texas, en la que fue arrestado un reconocido abogado local acusado de pagar por servicios sexuales a la mujer, quien fue forzada a prostituirse para saldar una deuda con los traficantes que la introdujeron a Estados Unidos.

De acuerdo con el canal estadounidense KFOX-TV, el abogado Mario Ortiz Saroldi, de 51 años, presuntamente pagó 850 dólares por mantener relaciones sexuales con una migrante cubana que había ingresado al país en enero de 2024.

El medio, afiliado a la cadena Fox Broadcasting Company y con sede en El Paso, informó que el abogado fue captado en video en varias ocasiones recogiendo a la mujer en una vivienda del este de la ciudad, donde se presume era explotada sexualmente por sus captores.

La investigación, desarrollada durante más de un año por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permitió desarticular una red de trata de personas con conexiones internacionales. Nueve personas fueron detenidas por delitos relacionados con prostitución, tráfico humano, promoción agravada de prostitución, posesión de drogas y crimen organizado, según documentos citados por KFOX-TV y El Paso Times.

El DPS confirmó en un comunicado oficial que la red tenía alcance internacional, operando “desde Cuba, a través de Centroamérica y México, hasta el área de El Paso”. Las autoridades determinaron que, una vez en Estados Unidos, mujeres cubanas eran obligadas a prostituirse para pagar las deudas con los traficantes que las habían ayudado a cruzar la frontera.

El diario El Paso Times reportó que la víctima cubana fue mantenida bajo vigilancia constante y debía entregar hasta 300 dólares diarios a sus captores, identificados como Yasiel Rodríguez-Amaro, de 31 años, y Katherine Ventura-Amaro, de 37, ambos residentes en El Paso. Los investigadores también encontraron transacciones bancarias que vinculan al abogado con Rodríguez-Amaro y que confirman el pago de los 850 dólares.

Además, el medio precisó que Ortiz Saroldi ejerce como abogado desde 2004 y que el comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Texas señala que “se cree que representa a algunos de los implicados” en la red. En los registros judiciales figura como el abogado defensor de Tamara Batista-Ramírez, una de las sospechosas también arrestadas en el operativo. Las autoridades agregaron que Ortiz Saroldi habría solicitado favores sexuales a algunas de sus propias clientas, lo que agrava el caso por el posible abuso de su posición profesional.

Batista-Ramírez fue detenida como sospechosa de promoción agravada de la prostitución, mientras que Rodríguez-Amaro y Ventura-Amaro enfrentan cargos por promoción de la prostitución en línea, participación en actividades delictivas organizadas y posesión de sustancias controladas.

Ortiz Saroldi fue arrestado el pasado 8 de octubre bajo el cargo de solicitud de prostitución. Fue liberado un día después tras pagar una fianza de 7.500 dólares, de acuerdo con los registros judiciales citados por El Paso Times. Las autoridades no han precisado si el abogado sabía que la mujer era víctima de trata.

La investigación se mantiene abierta y las autoridades no descartan más arrestos vinculados a esta red. Mientras tanto, la víctima cubana permanece bajo protección de las agencias estadounidenses, en espera de que avance el proceso judicial contra sus presuntos explotadores.