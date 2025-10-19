Hijo de un emigrante cubano hará historia en EE.UU. al presidir la Universidad de Georgetown

Vídeos relacionados:

El abogado Eduardo Peñalver, hijo de un emigrante cubano, fue nombrado 49° presidente de la Universidad de Georgetown, la institución católica y jesuita más antigua de Estados Unidos, informó Telemundo 51 citando un comunicado oficial de la universidad. Peñalver asumirá el cargo el 1 de julio de 2026, convirtiéndose en el primer latino de origen cubano en dirigir una de las universidades más prestigiosas del país.

“Me siento profundamente honrado de tener el privilegio de ser el próximo presidente de Georgetown”, expresó el académico en declaraciones recogidas por el medio estadounidense, tras conocerse su designación.

Peñalver, quien actualmente se desempeña como presidente de la Universidad de Seattle, sucederá a Robert M. Groves, presidente interino de Georgetown durante el último año.

Antes de llegar a ese cargo, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, donde hizo historia como el primer decano latino en una escuela de Derecho perteneciente a la Ivy League.

Nacido y criado en el estado de Washington, Peñalver es hijo de un cubano que emigró a Estados Unidos en 1962 y de una madre de ascendencia suiza. En su trayectoria destacan también sus labores como asistente legal del juez Guido Calabresi, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, y del juez de la Corte Suprema John Paul Stevens.

En un video publicado en el perfil de Facebook de la Universidad de Georgetown, Peñalver agradeció la confianza depositada en él y destacó su compromiso con la tradición jesuita y la excelencia académica de la institución.

“Desde mis días en la escuela católica en Washington he sido beneficiario de la educación católica. […] Estoy profundamente honrado de tener el privilegio de servir como el próximo presidente de Georgetown”, dijo.

Un liderazgo con peso histórico

Fundada en 1789, Georgetown es mucho más que una universidad. Es una de las instituciones académicas más influyentes del mundo, reconocida por su papel en la formación de líderes políticos, diplomáticos y académicos. Entre sus egresados se cuentan figuras como el expresidente Bill Clinton, el rey Felipe VI de España y la exsecretaria de Estado Madeleine Albright.

Ser presidente de Georgetown implica dirigir una comunidad con más de dos siglos de tradición y un fuerte compromiso con la justicia social, el pensamiento crítico y la ética pública, pilares de la educación jesuita.

En ese contexto, la elección de Peñalver representa un hito simbólico para la diáspora cubana y para la comunidad latina en general: un hijo de emigrante cubano al frente de una institución que ha marcado la historia intelectual y política de Estados Unidos.

Con su nombramiento, Eduardo Peñalver no solo rompe barreras en el ámbito universitario, sino que también encarna la historia de miles de familias cubanas que, tras dejar la isla, apostaron por la educación y el esfuerzo como caminos hacia el éxito y la integración.

