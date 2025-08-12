Fallece en EE.UU. el locutor y director de radio cubano Jaime Almirall-Suárez

Vídeos relacionados:

El locutor, productor, escritor y director de radio cubano Jaime Almirall-Suárez, creador del popular programa Esto NO tiene nombre, falleció en Estados Unidos, según confirmaron este lunes colegas y amigos en redes sociales.

Carlo Figueroa, presidente de la UNEAC en Sancti Spíritus, lo describió como un “radialista raigal, fecundo, cubanísimo, que llenó la banda sonora de varias generaciones de cubanos” y recordó que, incluso en la distancia, mantenía un vínculo constante con sus amigos y admiradores, compartiendo por Messenger, WhatsApp o correo “creaciones monumentales” de sus últimos años. “Puso hace mucho su nombre en la lista de los ilustres maestros”, añadió.

El escritor y director de programas de televisión Yin Pedraza Ginori, por su parte, lo definió como uno de los creadores que deberán mencionarse “cuando se escriba, sin censura, la verdadera historia de la radio cubana” y lamentó que las “circunstancias asfixiantes” en la isla lo obligaran a emigrar, privando a los oyentes de programas “donde primaba el talento, la originalidad y el buen gusto”.

El escritor, guionista y humorista cubano Ramón Larrea evocó una amistad que se extendió durante décadas y compartió anécdotas como la del premio Caracol de 1989, cuando Almirall-Suárez bromeó sobre su atuendo y le obsequió la cinta del programa de ese día.

Almirall-Suárez laboró durante 32 años en la radio cubana, 11 de ellos en la emisora Radio Progreso, donde fundó y condujo Esto NO tiene nombre. Su trayectoria fue reconocida con múltiples premios nacionales y galardones de la UNEAC, entre ellos el Gran Premio Nacional en 1992 y 1993, así como la Distinción por la Cultura Cubana, según recoge el blog especializado Haciendo Radio,

Entre sus trabajos premiados figuran producciones dedicadas a Brindis de Salas, Bola de Nieve y Los Beatles, así como investigaciones sobre el son cubano, la zarzuela y Mozart. Se graduó en estudios superiores de música en el Instituto de Superación Profesional Ignacio Cervantes y su formación en el medio radial fue autodidacta, con dominio de las técnicas modernas de producción.

Residía en Miami desde 1993, tras una destacada carrera en la radio cubana. Amigos y colegas han lamentado su partida y han resaltado el legado profesional y humano que deja a la cultura cubana.

