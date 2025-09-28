Encuesta de CiberCuba: abrumadora mayoría de cubanos desea cambiar el sistema político en la isla

El 95 % de los participantes de la encuesta online se pronunció a favor de nuevos partidos y modelos económicos

Una encuesta realizada por CiberCuba entre sus seguidores en redes sociales reveló que una gran mayoría de 95 % de la población respaldaría un cambio en el sistema político cubano,

La encuesta en la página de Facebook de nuestro medio partió de la posible convocatoria a un referendo sobre el sistema político: “¿Quieres que Cuba continúe gobernada únicamente por el Partido Comunista de Cuba (PCC) o prefieres abrir el país a nuevos partidos, sistemas políticos y modelos económicos?”.

De los 6,859 votos, 6,516 se pronunciaron por abrir el sistema, mientras que solo 343, equivalente a cinco por ciento de quienes respondieron se decantaron por la continuidad del PCC y el modelo actual.

Aunque los resultados no reflejan necesariamente la opinión nacional, el alto grado de polarización del 95 % a favor del cambio evidencia el profundo deseo de apertura y pluralismo entre la comunidad de seguidores de CiberCuba y la diáspora cubana.

La Constitución de 2019 precisa en su artículo cuatro que el sistema socialista en Cuba es “irrevocable”, mientras que el artículo cinco establece que el PCC “es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

Por otra parte, el artículo 226 señala que la Constitución solo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes.

Un reciente sondeo de CiberCuba mostró que el 83 % de los votantes consideró que el gobierno debería entregar el poder, debido a la incapacidad de resolver la actual crisis energética.

La consulta, en la cual participaron casi 6,000 personas, preguntó qué deberían hacer las autoridades cubanas ante la ineficacia del sistema eléctrico y la respuesta fue contundente: 4,960 se decantó por entregar el poder porque son incapaces de resolver la crisis.

A raíz de la amplificación en redes sociales, sin pruebas ni credibilidad, del rumor sobre la muerte de Raúl Castro, de 94 años, nuestro medio preguntó sobre el futuro del país, tras su fallecimiento.

Al respecto, una mayoría de casi dos tercios de los votantes anticipó continuidad del régimen y solo una minoría dijo que era posible una apertura política o social.

