Encuesta de CiberCuba: abrumadora mayoría de cubanos desea cambiar el sistema político en la isla

Vídeos relacionados:
Una encuesta realizada por CiberCuba entre sus seguidores en redes sociales reveló que una gran mayoría de 95 % de la población respaldaría un cambio en el sistema político cubano,
La encuesta en la página de Facebook de nuestro medio partió de la posible convocatoria a un referendo sobre el sistema político: “¿Quieres que Cuba continúe gobernada únicamente por el Partido Comunista de Cuba (PCC) o prefieres abrir el país a nuevos partidos, sistemas políticos y modelos económicos?”.
De los 6,859 votos, 6,516 se pronunciaron por abrir el sistema, mientras que solo 343, equivalente a cinco por ciento de quienes respondieron se decantaron por la continuidad del PCC y el modelo actual.
Aunque los resultados no reflejan necesariamente la opinión nacional, el alto grado de polarización del 95 % a favor del cambio evidencia el profundo deseo de apertura y pluralismo entre la comunidad de seguidores de CiberCuba y la diáspora cubana.
La Constitución de 2019 precisa en su artículo cuatro que el sistema socialista en Cuba es “irrevocable”, mientras que el artículo cinco establece que el PCC “es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
Lo más leído hoy:
Por otra parte, el artículo 226 señala que la Constitución solo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes.
Un reciente sondeo de CiberCuba mostró que el 83 % de los votantes consideró que el gobierno debería entregar el poder, debido a la incapacidad de resolver la actual crisis energética.
La consulta, en la cual participaron casi 6,000 personas, preguntó qué deberían hacer las autoridades cubanas ante la ineficacia del sistema eléctrico y la respuesta fue contundente: 4,960 se decantó por entregar el poder porque son incapaces de resolver la crisis.
A raíz de la amplificación en redes sociales, sin pruebas ni credibilidad, del rumor sobre la muerte de Raúl Castro, de 94 años, nuestro medio preguntó sobre el futuro del país, tras su fallecimiento.
Al respecto, una mayoría de casi dos tercios de los votantes anticipó continuidad del régimen y solo una minoría dijo que era posible una apertura política o social.
Preguntas frecuentes sobre el sistema político en Cuba y el deseo de cambio
¿Cuál es el deseo de cambio político de los cubanos según la encuesta de CiberCuba?
El 95 % de los encuestados desea un cambio en el sistema político cubano, prefiriendo abrir el país a nuevos partidos y modelos económicos en lugar de continuar con el gobierno del Partido Comunista de Cuba (PCC).
¿Qué dice la Constitución cubana de 2019 sobre el sistema socialista?
La Constitución de 2019 establece en su artículo cuatro que el sistema socialista en Cuba es “irrevocable”, mientras que el artículo cinco señala que el PCC es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Esto significa que, según la Constitución actual, no se puede legalmente cambiar el sistema socialista sin una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la percepción del gobierno cubano?
La crisis eléctrica en Cuba ha generado un fuerte descontento entre la población. El 83 % de los encuestados cree que el gobierno debería entregar el poder debido a su incapacidad para resolver la crisis. Esta situación refleja una falta de confianza en la gestión gubernamental para solucionar problemas estructurales que afectan la vida diaria de los cubanos.
¿Qué opinan los cubanos sobre el impacto de la posible muerte de Raúl Castro en el sistema político?
Según una encuesta de CiberCuba, casi dos tercios de los votantes anticipan que no habrá cambios significativos en el sistema político tras la muerte de Raúl Castro. Solo una minoría considera posible una apertura política o social, lo que indica un escepticismo generalizado sobre cambios inmediatos en el régimen.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.